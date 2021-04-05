Для любителей завтраков из яиц: подборка рецептов здоровых омлетов
Омлет – универсальное блюдо, которое можно приготовить на завтрак, обед, ужин и даже на десерт. Вот несколько простых и быстрых способов сделать его очень сытным и вкусным.
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Яичница по-болгарски
Ингредиенты
- Яйца – 2 штуки
- Помидоры и болгарский перец – по 25 граммов
- Лук – 10 г
- Сыр 15% – 30 граммов
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Способ приготовления
Яйца взбейте вилкой, посолите. Помидоры, перец и лук мелко порежьте и поджарьте на сухой сковороде. Сыр потрите, добавьте в яйца, перемешайте. Вылейте в сковороду к овощам и готовьте под крышкой на медленном огне.
Омлет по-болгарски / Фото 1000.menu
Яичница с сыром
Ингредиенты
- Яйца – 3 штуки
- Мягкий нежирный сыр – 180 граммов
- Зелень, соль, перец
Способ приготовления
Хорошо перемешайте сыр и сырые куриные яйца, соль – по вкусу. Добавьте сушеную или свежую зелень. Выпекайте под крышкой в течение 7 – 10 минут на медленном огне.
Омлет в пакете
Ингредиенты
- Яйца – 3 штуки
- Соль по вкусу
- Молоко – 100 миллилитров
Способ приготовления
Яйца выбейте в сухую миску и хорошо взбейте с солью. Добавьте молоко и снова взбейте. Возьмите 2 плотных целлофановых пакета, вложите один в другой и аккуратно перелейте смесь. Резинкой закрепите края. Варите в кипящей воде не более 20 минут.
Омлет в пакете / Фото youtube
Омлет Пуляр
Ингредиенты
- Яйца – 5 штук
- Молоко – 30 миллилитров
- Соль – 0,5 чайной ложки
- Лимонный сок – 0,5 чайной ложки
Способ приготовления
Отделите белки от желтков в две миски. Желтки перемешайте с солью. В белки добавьте щепотку соли, вылейте лимонный сок и взбейте смесь в пену. Разогрейте сковороду на медленном огне. Сначала нужно вылить желтки, как только они ухватятся – вылейте аккуратно взбитые белки и разровняйте. Отправьте сковороду в разогретую духовку и запекайте 5 минут.
Хрустящий омлет
Ингредиенты
- Яйца – 2 штуки
- Тертый сыр 15% – 100 граммов
- Молоко – 50 граммов
- Соль, перец, травы по вкусу
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Способ приготовления
Яйца взболтайте с молоком, добавьте специи. Сыр выложите на сковороду и жарьте, пока не расплавится. Сверху вылейте яичную смесь. Накройте крышкой и жарьте до красивой румяной корочки. После этого сложите яичный "блин" пополам в сковороде.
Приятного аппетита!
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