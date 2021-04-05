Омлет – универсальное блюдо, которое можно приготовить на завтрак, обед, ужин и даже на десерт. Вот несколько простых и быстрых способов сделать его очень сытным и вкусным.

Яичница по-болгарски

Ингредиенты

Яйца – 2 штуки

Помидоры и болгарский перец – по 25 граммов

Лук – 10 г

Сыр 15% – 30 граммов

И еще Как приготовить постный овощной салат: крутой рецепт от тренера

Способ приготовления

Яйца взбейте вилкой, посолите. Помидоры, перец и лук мелко порежьте и поджарьте на сухой сковороде. Сыр потрите, добавьте в яйца, перемешайте. Вылейте в сковороду к овощам и готовьте под крышкой на медленном огне.



Омлет по-болгарски / Фото 1000.menu

Яичница с сыром

Ингредиенты

Яйца – 3 штуки

Мягкий нежирный сыр – 180 граммов

Зелень, соль, перец

Способ приготовления

Хорошо перемешайте сыр и сырые куриные яйца, соль – по вкусу. Добавьте сушеную или свежую зелень. Выпекайте под крышкой в ​​течение 7 – 10 минут на медленном огне.

Омлет в пакете

Ингредиенты

Яйца – 3 штуки

Соль по вкусу

Молоко – 100 миллилитров

Способ приготовления

Яйца выбейте в сухую миску и хорошо взбейте с солью. Добавьте молоко и снова взбейте. Возьмите 2 плотных целлофановых пакета, вложите один в другой и аккуратно перелейте смесь. Резинкой закрепите края. Варите в кипящей воде не более 20 минут.



Омлет в пакете / Фото youtube

Омлет Пуляр

Ингредиенты

Яйца – 5 штук

Молоко – 30 миллилитров

Соль – 0,5 чайной ложки

Лимонный сок – 0,5 чайной ложки

Способ приготовления

Отделите белки от желтков в две миски. Желтки перемешайте с солью. В белки добавьте щепотку соли, вылейте лимонный сок и взбейте смесь в пену. Разогрейте сковороду на медленном огне. Сначала нужно вылить желтки, как только они ухватятся – вылейте аккуратно взбитые белки и разровняйте. Отправьте сковороду в разогретую духовку и запекайте 5 минут.

Хрустящий омлет

Ингредиенты

Яйца – 2 штуки

Тертый сыр 15% – 100 граммов

Молоко – 50 граммов

Соль, перец, травы по вкусу

Читайте также Жидкие калории: какие любимые напитки замедляют процесс похудения

Способ приготовления

Яйца взболтайте с молоком, добавьте специи. Сыр выложите на сковороду и жарьте, пока не расплавится. Сверху вылейте яичную смесь. Накройте крышкой и жарьте до красивой румяной корочки. После этого сложите яичный "блин" пополам в сковороде.

Приятного аппетита!