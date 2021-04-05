Для любителів сніданків з яєць: добірка рецептів здорових омлетів
Омлет – універсальна страва, яку можна приготувати на сніданок, обід, вечерю і навіть на десерт. Ось кілька простих та швидких способів зробити його дуже ситним і смачним.
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Яєчня по-болгарськи
Інгредієнти
- Яйця – 2 штуки
- Помідори і болгарський перець – по 25 грамів
- Цибуля – 10 грамів
- Сир 15% – 30 грамів
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Спосіб приготування
Яйця збийте виделкою, підсоліть. Помідори, перець та цибулю дрібно поріжте і підсмажте на сухій сковороді. Сир потріть, додайте в яйця, перемішайте. Вилийте в сковороду до овочів та готуйте під кришкою на повільному вогні.
Омлет по-болгарськи / Фото 1000.menu
Яєчня з сиром
Інгредієнти
- Яйця – 3 штуки
- М'який нежирний сир – 180 грамів
- Зелень, сіль, перець
Спосіб приготування
Добре перемішайте сир і сирі курячі яйця, сіль – до смаку. Додайте сушену або свіжу зелень. Випікайте під кришкою протягом 7 – 10 хвилин на повільному вогні.
Омлет в пакеті
Інгредієнти
- Яйця – 3 штуки
- Сіль до смаку
- Молоко – 100 мілілітрів
Спосіб приготування
Яйця вибийте у суху миску і добре збийте з сіллю. Додайте молоко і знову збийте. Візьміть 2 щільних целофанових пакети, вкладіть один в інший і акуратно перелийте суміш. Гумкою закріпіть краї. Варіть у киплячій воді не більше як 20 хвилин.
Омлет в пакеті / Фото youtube
Омлет Пуляр
Інгредієнти
- Яйця – 5 штук
- Молоко – 30 мілілітрів
- Сіль – 0,5 чайної ложки
- Лимонний сік – 0,5 чайної ложки
Спосіб приготування
Відокремте білки від жовтків у дві миски. Жовтки перемішайте з сіллю. У білки додайте дрібку солі, вилийте лимонний сік і збийте суміш в піну. Розігрійте сковороду на повільному вогні. Спочатку потрібно вилити жовтки, як тільки вони схопляться – вилийте акуратно збиті білки і розрівняйте. Відправте сковороду в розігріту духовку і запікайте 5 хвилин.
Хрусткий омлет
Інгредієнти
- Яйця – 2 штуки
- Тертий сир 15% – 100 грамів
- Молоко – 50 грамів
- Сіль, перець, трави до смаку
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Спосіб приготування
Яйця збовтайте з молоком, додайте спеції. Сир викладіть на сковороду і смажте, поки не розплавиться. Зверху вилийте яєчну суміш. Накрийте кришкою і смажте до красивої рум'яної скоринки. Після цього складіть яєчний "млинець" навпіл в сковороді.
Смачного!
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