Жидкие калории: какие любимые напитки замедляют процесс похудения
Иногда лишний вес мы набираем не только от неправильной пищи, но и потому, что не то и не так пьем. По незнанию из напитков можно получать более 1000 лишних калорий в день.
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Как пишет нутрициолог Надежда Пахирко, жидкие калории способствуют более быстрому увеличению веса, чем пирожное, например. Объяснение этому простое: твердая пища, на усвоение которой организм тратит до 10% энергии, которую получил, перерабатывается медленно. Эта пища длительное время задерживается в желудке и дольше создает ощущение сытости.
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Жидкие калории усваиваются моментально, практически без затрат энергии. Поэтому человек незаметно для себя выпивает больше, чем планировал,
– говорит Пахирко.
Рейтинг калорийности напитков
- Кофе с 3 кусочками сахара и молоком 3,2% – 100 килокалорий
- Чашка капучино или латте – 150 килокалорий
- Чай с 3 кусочками сахара – 62 калории
- Цикорий без сахара и молока – 8,6 калории
- Цикорий с молоком 3,2% и сахаром чашка – 100 килокалорий
Напитки замедляют процесс похудения / Фото pixabay
По словам нутрициолога, еще большую опасность представляют сладкие прохладные напитки. Утолить жажду ними практически невозможно и контролировать количество выпитого гораздо сложнее.
- Кока-кола 1 стакан (200 граммов) – 90 килокалорий
- Сладкая газировка 1 стакан (200 граммов) – 70 килокалорий
- Чай "Липтон" или "Нести" 1 стакан (200 граммов) – 56 килокалорий
Спиртные напитки тоже весьма коварные и калорийны.
Кружка пива (400 граммов) – 180 килокалорий
Бокал красного вина (180 граммов) – 140 килокалорий
Шампанское (180 граммов) – 150 килокалорий
Водка (100 граммов) – 235 килокалорий
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Что делать?
Необязательно отказываться от всего. Например, чай, кофе пить можно и нужно. Кофе без сахара и сливок и чашка чая без добавок содержит не более 3 килокалории
Все остальные напитки, даже домашние морсы и компоты, нужно вписывать в счетчик калорий, так как они могут существенно тормозить ваш процесс снижения веса,
– советует Надежда Пахирко.
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