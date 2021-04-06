Как приготовить вкусный суп: фитнес-тренер дала 3 рецепта
Суп – блюдо, без которого не обходится ни одна семья. Старые рецепты надоедают и всегда хочется чего-то необычного и нового.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Важно, чтобы еда также была полезной. Рецептами вкусных супов поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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1. Шпинатный суп
Ингредиенты:
- шпинат листовой замороженный – 400 грамм;
- шампиньоны – 200 грамм;
- чеснок – 4 зубчика;
- лук репчатый – 1 штука;
- растительное масло – 2 столовых ложки;
- стебель сельдерея – 1 штука;
- бульон овощной или куриный – 1,5 литра;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- лавровый лист – 1 штука.
Как готовить:
Лук и чеснок очищаем, нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем грибы и обжариваем еще минуты 3, помешивая. В кипящий бульон кладем веточку сельдерея и немного привариваем. Добавляем поджарку, шпинат и лавровый лист, солим, перчим по вкусу и готовим еще 5 минут. Подавать можно с греческим йогуртом.
2. Борщ для тех, кто правильно питается: вегетарианский рецепт
Ингредиенты:
- капуста – 1,5 килограмма;
- картофель – 3 – 4 штуки;
- лук – 2 штуки;
- морковь – 2 штуки;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- любая зелень – по вкусу;
- лимонный сок – по вкусу.
Как готовить:
Нарезаем капусту, лук, морковь и картофель. Складываем овощи в кастрюлю и заливаем горячей водой. Солим, перчим по вкусу, добавляем зелень, лимонный сок и варим до готовности.
Суп должен быть полезным и вкусным / Фото Pixabay
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3. Низкокалорийная окрошка
По словам Марины Боржемской, этот рецепт окрошки с курицей "отличается большим содержанием белка, поэтому отлично подходит для похудения".
Ингредиенты:
- кефир – 1,5 литра (можно заменить натуральным йогуртом);
- отварное куриное филе – 200 грамм;
- отварные белки – 3 штуки;
- огурцы – 3 штуки;
- любая зелень – по вкусу (фитнес-тренер порекомендовала добавить сельдерей и салат);
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу.
Как приготовить:
Отварное филе, белки и огурцы мелко нарезаем и заливаем кефиром. Посыпаем зеленью, солим, перчим. Подавать можно с двумя хлебцами или 50 граммами цельнозернового хлеба.
Вкусная окрошка подойдет тем, кто худеет / Фото 1000.menu
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