Суп – блюдо, без которого не обходится ни одна семья. Старые рецепты надоедают и всегда хочется чего-то необычного и нового.

Важно, чтобы еда также была полезной. Рецептами вкусных супов поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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1. Шпинатный суп

Ингредиенты:

шпинат листовой замороженный – 400 грамм;

шампиньоны – 200 грамм;

чеснок – 4 зубчика;

лук репчатый – 1 штука;

растительное масло – 2 столовых ложки;

стебель сельдерея – 1 штука;

бульон овощной или куриный – 1,5 литра;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

лавровый лист – 1 штука.

Как готовить:

Лук и чеснок очищаем, нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем грибы и обжариваем еще минуты 3, помешивая. В кипящий бульон кладем веточку сельдерея и немного привариваем. Добавляем поджарку, шпинат и лавровый лист, солим, перчим по вкусу и готовим еще 5 минут. Подавать можно с греческим йогуртом.

2. Борщ для тех, кто правильно питается: вегетарианский рецепт

Ингредиенты:

капуста – 1,5 килограмма;

картофель – 3 – 4 штуки;

лук – 2 штуки;

морковь – 2 штуки;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

любая зелень – по вкусу;

лимонный сок – по вкусу.

Как готовить:

Нарезаем капусту, лук, морковь и картофель. Складываем овощи в кастрюлю и заливаем горячей водой. Солим, перчим по вкусу, добавляем зелень, лимонный сок и варим до готовности.

Суп должен быть полезным и вкусным / Фото Pixabay

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3. Низкокалорийная окрошка

По словам Марины Боржемской, этот рецепт окрошки с курицей "отличается большим содержанием белка, поэтому отлично подходит для похудения".

Ингредиенты:

кефир – 1,5 литра (можно заменить натуральным йогуртом);

отварное куриное филе – 200 грамм;

отварные белки – 3 штуки;

огурцы – 3 штуки;

любая зелень – по вкусу (фитнес-тренер порекомендовала добавить сельдерей и салат);

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Как приготовить:

Отварное филе, белки и огурцы мелко нарезаем и заливаем кефиром. Посыпаем зеленью, солим, перчим. Подавать можно с двумя хлебцами или 50 граммами цельнозернового хлеба.

Вкусная окрошка подойдет тем, кто худеет / Фото 1000.menu