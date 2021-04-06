Шашлыки из индейки: диетолог рассказала, как полезно приготовить мясо с тремя видами маринада
Вкусные и питательные шашлыки можно приготовить и дома, не дожидаясь открытия сезона пикников. Диетолог поделилась рецептом приготовления мяса индейки, которое подойдет всей семье.
Источник:инстаграм Альбины Комиссаровой
Врач Альбина Комиссарова поделилась рецептом диетических шашлыков из индейки и предложила к нему 3 варианта маринада. А если хотите получить полноценный прием пищи, достаточно лишь добавить еще хлеб или лаваш и свежую зелень.
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Рецепт шашлыков из индейки
Ингредиенты
- Филе индейки
- Для медового маринада: 1 столовая ложка меда, 1 столовая ложка соевого соуса, 1/2 столовой ложки горчицы, соль и перец.
- Для йогуртового маринада: 3 столовые ложки греческого йогурта, зелень, 2 зубчика чеснока, соль, перец.
- Для томатного маринада: 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка томатной пасты, сок половины лимона, 1 столовая ложка меда, соль, перец.
Способ приготовления
- Порежьте филе крупными кубиками.
- Разделите индейку на 3 группы и промаринуйте по 30 минут в каждом соусе.
- На шпажки насаживайте индейку, чередуя с любимыми овощами (перец, помидоры черри, кольца лука, кабачок, баклажан).
- Запекайте в форме 35 – 40 минут при 180 градусах.
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