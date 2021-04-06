Смачні та поживні шашлики можна приготувати й вдома, не чекаючи відкриття сезону пікніків. Дієтологиня поділилася рецептом приготування м'яса індика, яке підійде усій родині.

Лікарка Альбіна Коміссарова поділилася рецептом дієтичних шашликів з індички і запропонувала до нього 3 варіанти маринаду. А якщо хочете отримати повноцінний прийом їжі, достатньо лише додати ще хліб або лаваш та свіжу зелень.

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Рецепт шашликів з індички

Інгредієнти

Філе індички

Для медового маринаду: 1 столова ложка меду, 1 столова ложка соєвого соусу, 1/2 столової ложки гірчиці, сіль і перець.

1 столова ложка меду, 1 столова ложка соєвого соусу, 1/2 столової ложки гірчиці, сіль і перець. Для йогуртового маринаду: 3 столові ложки грецького йогурту, зелень, 2 зубчики часнику, сіль, перець.

3 столові ложки грецького йогурту, зелень, 2 зубчики часнику, сіль, перець. Для томатного маринаду: 2 столові ложки оливкової олії, 1 столова ложка томатної пасти, сік половини лимона, 1 столова ложка меду, сіль, перець.

Спосіб приготування

Поріжте філе великими кубиками. Розділіть індичку на 3 групи і промаринуйте по 30 хвилин в кожному соусі. На шпажки насаджуйте індичку, чергуючи з улюбленими овочами (перець, помідори чері, кільця цибулі, кабачок, баклажан). Запікайте у формі 35 – 40 хвилин при 180 градусах.

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Виходить дуже смачно, соковито і точно підійде для всієї родини!