Шашлики з індички: дієтологиня розповіла, як корисно приготувати м'ясо з трьома видами маринаду
Смачні та поживні шашлики можна приготувати й вдома, не чекаючи відкриття сезону пікніків. Дієтологиня поділилася рецептом приготування м'яса індика, яке підійде усій родині.
Джерело:інстаграм Альбіни Коміссарової
Лікарка Альбіна Коміссарова поділилася рецептом дієтичних шашликів з індички і запропонувала до нього 3 варіанти маринаду. А якщо хочете отримати повноцінний прийом їжі, достатньо лише додати ще хліб або лаваш та свіжу зелень.
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Рецепт шашликів з індички
Інгредієнти
- Філе індички
- Для медового маринаду: 1 столова ложка меду, 1 столова ложка соєвого соусу, 1/2 столової ложки гірчиці, сіль і перець.
- Для йогуртового маринаду: 3 столові ложки грецького йогурту, зелень, 2 зубчики часнику, сіль, перець.
- Для томатного маринаду: 2 столові ложки оливкової олії, 1 столова ложка томатної пасти, сік половини лимона, 1 столова ложка меду, сіль, перець.
Спосіб приготування
- Поріжте філе великими кубиками.
- Розділіть індичку на 3 групи і промаринуйте по 30 хвилин в кожному соусі.
- На шпажки насаджуйте індичку, чергуючи з улюбленими овочами (перець, помідори чері, кільця цибулі, кабачок, баклажан).
- Запікайте у формі 35 – 40 хвилин при 180 градусах.
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