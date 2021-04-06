Як приготувати смачний суп: фітнес-тренерка дала 3 рецепти
Суп – страва, без якої не обходиться жодна сім'я. Старі рецепти набридають і завжди хочеться чогось незвичайного і нового.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Важливо, щоб їжа також була корисною. Рецептами смачних супів поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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1. Шпинатний суп
Інгредієнти:
- шпинат листовий заморожений – 400 грамів;
- печериці – 200 грамів;
- часник – 4 зубчики;
- цибуля ріпчаста – 1 штука;
- рослинне масло – 2 столових ложки;
- стебло селери – 1 штука;
- бульйон овочевий або курячий – 1,5 літри;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- лавровий лист – 1 штука.
Як готувати:
Цибулю і часник очищаємо, нарізаємо і обсмажуємо на рослинному маслі до золотистого кольору. Додаємо гриби і обсмажуємо ще хвилини 3, помішуючи. У киплячий бульйон кладемо гілочку селери і трохи приварюємо. Додаємо піджарку, шпинат і лавровий лист, солимо, перчимо за смаком і готуємо ще 5 хвилин. Подавати можна з грецьким йогуртом.
2. Борщ для тих, хто правильно харчується: вегетаріанський рецепт
Інгредієнти:
- капуста – 1,5 кілограми;
- картопля - 3 – 4 штуки;
- цибуля – 2 штуки;
- морква – 2 штуки;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- будь-яка зелень – за смаком;
- лимонний сік – за смаком.
Як готувати:
Нарізаємо капусту, цибулю, моркву і картоплю. Складаємо овочі в каструлю і заливаємо гарячою водою. Солимо, перчимо за смаком, додаємо зелень, лимонний сік і варимо до готовності.
Суп повинен бути корисним і смачним / Фото Pixabay
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3. Низькокалорійна окрошка
За словами Марини Боржемської, цей рецепт окрошки з куркою "відрізняється великим вмістом білка, тому відмінно підходить для схуднення".
Інгредієнти:
- кефір – 1,5 літра (можна замінити натуральним йогуртом);
- відварене куряче філе – 200 грамів;
- відварні білки – 3 штуки;
- огірки – 3 штуки;
- будь-яка зелень – за смаком (фітнес-тренерка порекомендувала додати селеру і салат);
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком.
Як приготувати:
Відварене філе, білки і огірки дрібно нарізаємо і заливаємо кефіром. Посипаємо зеленню, солимо, перчимо. Подавати можна з двома хлібцями або 50 грамами цільнозернового хліба.
Смачна окрошка підійде тим, хто худне / Фото 1000.menu
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