Быстро и постно: как приготовить ленивую овсянку
Овсянка – крупа, которую миллионы людей употребляют на завтрак. Однако старые рецепты приедаются и хочется чего-то нового.
Источник:Инстаграм Альбины Комиссаровой
Ленивая овсянка – блюдо, которое не потребует много времени для приготовления, но понравится всем членам семьи. Вкусным рецептом поделилась диетолог Альбина Комиссарова.
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Так как зима уже закончилась, я уверена, что можно предложить вам уже не только горячие завтраки. Плюс такую овсянку очень любят дети, ее можно вместе приготовить с вечера, положить любимые фрукты и ягоды и красиво украсить,
– отметила Комиссарова.
Что понадобится для ленивой овсянки
- Овсяные хлопья – 3 – 6 столовых ложек.
- Банан – 1 маленький или ½ большого.
- Грецкие орехи – 4 – 5 штук.
- Семена чина.
- Растительное молоко (рисовое/овсяное) – по вкусу.
Вкусная овсянка понравится даже детям / Фото Pixabay
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Как приготовить ленивую овсянку⠀
- Банан нарезаем кружочками.
- Грецкий орех нарезаем на свое усмотрение.
- Выкладываем слоями: банан – хлопья – орехи – чиа. Заливаем молоком и делаем еще один слой. Снова заливаем молоком.
- Убираем на ночь в холодильник.
- Утром овсянку можно употреблять.
Альбина Комиссарова также назвала несколько вариантов наполнения для овсянки:
- йогурт, банан, какао и мед;
- молоко, йогурт и джем;
- молоко, банан и арахисовая паста;
- молоко, корица и яблоко.
Смотрите видео приготовления ленивой овсянки:
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