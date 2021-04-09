Овсянка – крупа, которую миллионы людей употребляют на завтрак. Однако старые рецепты приедаются и хочется чего-то нового.

Ленивая овсянка – блюдо, которое не потребует много времени для приготовления, но понравится всем членам семьи. Вкусным рецептом поделилась диетолог Альбина Комиссарова.

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Так как зима уже закончилась, я уверена, что можно предложить вам уже не только горячие завтраки. Плюс такую овсянку очень любят дети, ее можно вместе приготовить с вечера, положить любимые фрукты и ягоды и красиво украсить,

– отметила Комиссарова.

Что понадобится для ленивой овсянки

Овсяные хлопья – 3 – 6 столовых ложек.

Банан – 1 маленький или ½ большого.

Грецкие орехи – 4 – 5 штук.

Семена чина.

Растительное молоко (рисовое/овсяное) – по вкусу.

Вкусная овсянка понравится даже детям / Фото Pixabay

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Как приготовить ленивую овсянку⠀

Банан нарезаем кружочками.

Грецкий орех нарезаем на свое усмотрение.

Выкладываем слоями: банан – хлопья – орехи – чиа. Заливаем молоком и делаем еще один слой. Снова заливаем молоком.

Убираем на ночь в холодильник.

Утром овсянку можно употреблять.

Альбина Комиссарова также назвала несколько вариантов наполнения для овсянки:

йогурт, банан, какао и мед;

молоко, йогурт и джем;

молоко, банан и арахисовая паста;

молоко, корица и яблоко.

Смотрите видео приготовления ленивой овсянки: