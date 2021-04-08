Кофе является любимым напитком миллионов людей в мире. Многие из них задаются вопросом: а можно ли его пить при похудении?

Кофе несет как пользу, так и вред для организма. Можно ли его пить при похудении – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Многие из нас каждое утро начинают с чашечки ароматного кофе, чтобы взбодриться и настроиться на рабочий день. Знаю, что для вас это очень актуальная тема, поэтому сегодня разберем, чем полезен и вреден кофе,

– отметила Кален.

5 аргументов в пользу кофе

1. Повышает работоспособность

Как известно, в состав кофе входит кофеин, который используется в качестве натурального стимулятора работы мозга. Он улучшает память и внимание, а также снижает риск развития болезни Альцгеймера.

2. Помогает усвоению пищи

Кофе содержит танины – дубильные вещества, которые способствуют перевариванию пищи. Важно: если у вас есть гастрит, язва желудка или другие подобные заболевания, от кофе следует отказаться.

Кофе способствует усвоению пищи / Фото Pixabay

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3. Избавляет от головной боли

Кофе помогает утолить головную боль. Однако следует обратить внимание, что при повышенном артериальном давлении от употребления напитка лучше воздержаться.

4. Поднимает настроение

При регулярном употреблении кофе поднимает настроение и помогает выйти из эмоционального спада.

Кофе поднимает настроение / Фото Pixabay

5. Снимает отеки

В состав кофе входит теофиллин – вещество, которое ускоряет кровообращение. За счет этого лишняя жидкость быстрее выходит из организма,

– резюмировала Елена Кален.