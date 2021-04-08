Почему не получается похудеть после 45 лет: 4 ошибки, которые совершают женщины
Многие женщины после 45 лет не могут избавиться от лишнего веса. Это происходит по разным причинам.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Чаще всего похудеть не получается из-за ошибок, которые делает сама женщина. Что это за ошибки – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Какие ошибки мешают похудеть после 45 лет
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Сильно урезать калорийность рациона
Если вы несбалансированно питаетесь, это нарушает обмен веществ и приводит к чувству голода. Кроме того, важно знать, что после диет вес всегда возвращается.⠀
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Надеяться на "волшебство"
Фитнес-эксперт напомнила, что все "волшебные" продукты для похудения, чаи, таблетки и косметические процедуры – бесполезны, если нет дефицита калорий.
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Загонять себя в спортзале
Да, физические нагрузки необходимы женщинам в 40 – 45+. Но без дефицита калорий они бесполезны для похудения. И активность должна быть с умом, чтобы вы получали от нее пользу, а не вред,
– пояснила Екатерина Медушкина.
Для похудения после 45 лет нужна четкая система / Фото Pixabay
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Ждать быстрого результата
После того как вы начнете сбалансировано питаться, ваше тело и гормональный фон изменятся. Обмену веществ потребуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям и новому рациону. Через некоторое время вы увидите результат.
По словам фитнес-эксперта, для получения результата обязательно нужна система:
Сбалансированный рацион – вкусный, сытный, недорогой. Он должен быть в вашем коридоре калорийности, обеспечивать организм всем необходимым. Нормальный график физической активности – с учетом вашего состояния здоровья и возможностей,
– резюмировала Екатерина Медушкина.
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