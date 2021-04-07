Как не набрать вес после похудения: нутрициолог назвала простой способ
Избавление от лишних килограммов всегда дается непросто. Базовые знания и сила воли позволяют многим достичь своей цели.
Источник:Инстаграм Ольги Усенко
После похудения всех ожидает еще один важный момент – удержание нового веса. Как оставаться в форме и не набрать лишнего – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
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Похудеть, ограничив что-то в своем рационе – это возможно и это относительно не сложно, но вот держать себя и свои результаты потом и дальше – в разы сложнее. Что нужно делать, чтобы твой вес не вернулся в ту точку, с которой ты начинала?
– отметила Усенко.
Как удерживать вес после похудения
По словам нутрициолога, необходимо изменить свой привычный рацион на новый, иначе сброшенные килограммы дадут о себе знать.
Что нужно убрать из рациона
Ольга Усенко уточнила, что для удержания веса рекомендуется исключить некоторые продукты:
- сладкую воду и пакетированные соки;
- соусы на основе майонеза с добавлением сахара;
- колбасы и сосиски;
- белую муку и хлеб;
- все жаренное во фритюре;
- торты;
- конфеты.
Колбасы следует исключить из рациона / Фото Pixabay
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Что нужно добавить в привычный рацион
- много чистой воды;
- фрукты и овощи;
- качественные сыры;
- хороший хлеб;
- крупы;
- мясо;
- птицу;
- рыбу.
Овощи и фрукты – это не только полезно, но и вкусно / Фото Pixabay
Что иногда можно? Все! Только это действительно должно быть иногда. Давайте договариваться – раз в недельку. Самое сложное во всем этом – начать думать по-новому в плане выбора продуктов, но это приходит с опытом и с пробами,
– резюмировала Ольга Усенко.
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