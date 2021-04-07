Избавление от лишних килограммов всегда дается непросто. Базовые знания и сила воли позволяют многим достичь своей цели.

После похудения всех ожидает еще один важный момент – удержание нового веса. Как оставаться в форме и не набрать лишнего – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Похудеть, ограничив что-то в своем рационе – это возможно и это относительно не сложно, но вот держать себя и свои результаты потом и дальше – в разы сложнее. Что нужно делать, чтобы твой вес не вернулся в ту точку, с которой ты начинала?

– отметила Усенко.

Как удерживать вес после похудения

По словам нутрициолога, необходимо изменить свой привычный рацион на новый, иначе сброшенные килограммы дадут о себе знать.

Что нужно убрать из рациона

Ольга Усенко уточнила, что для удержания веса рекомендуется исключить некоторые продукты:

сладкую воду и пакетированные соки;

соусы на основе майонеза с добавлением сахара;

колбасы и сосиски;

белую муку и хлеб;

все жаренное во фритюре;

торты;

конфеты.

Колбасы следует исключить из рациона / Фото Pixabay

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Что нужно добавить в привычный рацион

много чистой воды;

фрукты и овощи;

качественные сыры;

хороший хлеб;

крупы;

мясо;

птицу;

рыбу.

Овощи и фрукты – это не только полезно, но и вкусно / Фото Pixabay

Что иногда можно? Все! Только это действительно должно быть иногда. Давайте договариваться – раз в недельку. Самое сложное во всем этом – начать думать по-новому в плане выбора продуктов, но это приходит с опытом и с пробами,

– резюмировала Ольга Усенко.