Як не набрати вагу після схуднення: нутриціологиня назвала простий спосіб
Позбавлення від зайвих кілограмів завжди дається непросто. Базові знання і сила волі дозволяють багатьом досягти своєї мети.
Джерело:Інстаграм Ольги Усенко
Однак після схуднення всіх чекає ще один важливий момент – утримання нової ваги. Як залишатися у формі і не набрати зайвого – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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Схуднути, обмеживши щось у своєму раціоні – це можливо і це відносно нескладно, але тримати себе і свої результати потім і далі – значно складніше. Що потрібно робити, щоб твоя вага не повернулася у ту точку, з якої ти починала?
– зазначила Усенко.
Як утримувати вагу після схуднення
За словами нутриціологині, необхідно змінити свій звичний раціон на новий, інакше скинуті кілограми дадуть про себе знати.
Що потрібно прибрати з раціону
Ольга Усенко уточнила, що для утримання ваги рекомендується виключити деякі продукти:
- солодку воду і пакетовані соки;
- соуси на основі майонезу з додаванням цукру;
- ковбаси і сосиски;
- біле борошно і хліб;
- все смажене у фритюрі;
- торти;
- цукерки.
Ковбаси слід виключити з раціону / Фото Pixabay
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Що потрібно додати до звичного раціону
- багато чистої води;
- фрукти та овочі;
- якісні сири;
- хороший хліб;
- крупи;
- м'ясо;
- птицю;
- рибу.
Овочі і фрукти – це не лише корисно, але й смачно / Фото Pixabay
Що іноді можна? Усе! Тільки це дійсно має бути іноді. Давайте домовлятися – раз на тиждень. Найскладніше у всьому цьому – почати думати по-новому у плані вибору продуктів, але це приходить з досвідом і з пробами,
– резюмувала Ольга Усенко.
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