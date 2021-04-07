Позбавлення від зайвих кілограмів завжди дається непросто. Базові знання і сила волі дозволяють багатьом досягти своєї мети.

Однак після схуднення всіх чекає ще один важливий момент – утримання нової ваги. Як залишатися у формі і не набрати зайвого – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Схуднути, обмеживши щось у своєму раціоні – це можливо і це відносно нескладно, але тримати себе і свої результати потім і далі – значно складніше. Що потрібно робити, щоб твоя вага не повернулася у ту точку, з якої ти починала?

– зазначила Усенко.

Як утримувати вагу після схуднення

За словами нутриціологині, необхідно змінити свій звичний раціон на новий, інакше скинуті кілограми дадуть про себе знати.

Що потрібно прибрати з раціону

Ольга Усенко уточнила, що для утримання ваги рекомендується виключити деякі продукти:

солодку воду і пакетовані соки;

соуси на основі майонезу з додаванням цукру;

ковбаси і сосиски;

біле борошно і хліб;

все смажене у фритюрі;

торти;

цукерки.

Ковбаси слід виключити з раціону / Фото Pixabay

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Що потрібно додати до звичного раціону

багато чистої води;

фрукти та овочі;

якісні сири;

хороший хліб;

крупи;

м'ясо;

птицю;

рибу.

Овочі і фрукти – це не лише корисно, але й смачно / Фото Pixabay

Що іноді можна? Усе! Тільки це дійсно має бути іноді. Давайте домовлятися – раз на тиждень. Найскладніше у всьому цьому – почати думати по-новому у плані вибору продуктів, але це приходить з досвідом і з пробами,

– резюмувала Ольга Усенко.