Після 40 років тримати себе у відмінній формі або позбавлятися від зайвих кілограмів стає складно. Це пов'язано з перебудовою гормонального фону.

Однак існують методи, які допоможуть бути здоровою і стрункою. Які вправи потрібно виконувати після 40 років, показала фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Є такі види фізичного навантаження, які просто є обов'язковими у віці 40+. Для продовження молодості, профілактики дегенеративних руйнувань і, звичайно, естетичної гармонії,

– зазначила Медушкіна.

Що дає фізичне навантаження після 40 років:

Зміцнює м'язовий корсет спини . Це необхідно незалежно від того, чи є у вас скарги на спину.

. Це необхідно незалежно від того, чи є у вас скарги на спину. Зміцнює серцево-судинну систему. За словами фітнес-експертки, без тренування серця і судин організм стає метеозалежним, а серце отримує більше навантаження від стресу.

За словами фітнес-експертки, без тренування серця і судин організм стає метеозалежним, а серце отримує більше навантаження від стресу. Зміцнення дихальної системи. Легкі зменшуються в об'ємі, якщо не працювати з диханням. Це призводить до важкої боротьби з респіраторними захворюваннями, з'являється часта втома і дратівливість.

Правильні вправи дозволять стежити за фігурою і здоров'ям / Фото simpleslim

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Які вправи виконувати після 40 років:

Катерина Медушкіна показала 3 вправи і пояснила, навіщо вони потрібні.

Вправа зміцнює поперековий відділ, м'язи стабілізатори, прес. Вона підходить для новачків. Виконуємо 2 підходи по 15 разів на кожен бік. Гімнастика. Вона допомагає нормалізувати обмін речовин і травну систему, розслаблює нервову систему, допомагає насичувати організм киснем. Робимо 15 повторень. Вправа розігріває організм, зміцнює серцево-судинну систему, а також працює над всім тілом. Крім того, навантаження йде на область живота і спини. Виконуємо 2 підходи по 8 разів з кожної руки.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: