Беріть пляшки з водою: Аніта Луценко показала потужне тренування
Кожна людина має бути у формі завжди, незалежно від пори року. Однак якщо раптом ви тільки зараз вирішили познайомитися зі спортом – це відмінно.
Джерело:Інстаграм wowbodyslim
Весна – ідеальний час, щоб зайнятися своїм здоров'ям і фігурою. Дієве тренування на все тіло показала фітнес-тренерка Аніта Луценко у проєкті Wowbody slim, авторкою якого вона є.
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Які вправи потрібно виконувати
Аніта Луценко показала комплекс, який можна виконувати як у тренажерному залі, так і в домашніх умовах, що особливо важливо, враховуючи пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 та карантинні обмеження.
Тренування на все тіло складається з чотирьох вправ:
- Велосипед – 20 разів.
- Жим вгору – 20 разів.
- Розгинання на трицепс – 15 разів.
- Відведення ноги у бік стоячи – 15 разів на кожну ногу.
Пам'ятайте, що ваше тіло залежить тільки від вас / Фото Pixabay
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За словами Аніти Луценко, для вправ можна використовувати пляшки з водою або гантелі.
Вправи виконуємо один за одним 3 кола.
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
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