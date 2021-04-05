Навесні багато хто помічає слабкість, відсутність сил і енергії. Усі ці фактори заважають повноцінно займатися спортом.

Ті, хто вирішив привести себе в форму, можуть забезпечити себе енергією. Як відчувати себе бадьорим і повноцінно тренуватися, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Де взяти енергію на тренування? Тим більше, ранньою весною, коли сил зовсім нема... Якщо енергії немає – значить, у вас серйозні помилки в раціоні. Організм відчуває дефіцит нутрієнтів і корисних речовин. І переходить в режим енергозбереження – ось вам і втома. І кількість їжі тут ні при чому. Важливий її склад,

– зазначила Медушкіна.

Як побудувати харчування для енергії

Складні вуглеводи

Сюди відносяться: крупи, цільнозерновий і житній хліб, хлібці, макарони з твердих сортів пшениці, бобові.

Ці продукти дають насичення на тривалий час і енергію. Важливо: якщо ви вживаєте достатньо складних вуглеводів, до простих (солодке і борошняне) тягнути не буде.

Макарони з твердих сортів пшениці – відмінне страва зі складних вуглеводів / Фото Pixabay

Білок

Має бути у складі всіх прийомів їжі, оскільки є матеріалом для побудови клітин організму. Найвища біологічна цінність – у тваринних білків (м'ясо, птиця, риба, яйця, молочні продукти).

Білкова їжа насичує на тривалий час​ / Фото Pixabay

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Жири тваринні та рослинні

За словами фітнес-експертки, саме жири є основою гормонального здоров'я і цілісності клітинних мембран, забезпечують красу шкіри, волосся, нігтів.

Тваринні жири забезпечать здоров'я шкіри і красу волосся / Фото Pixabay

Клітковина (овочі і фрукти)

Харчові волокна підтримують нормальну мікрофлору кишечника, від якої значною мірою залежить наше самопочуття.

Овочі та фрукти забезпечать гарне самопочуття​ / Фото Pixabay

Якщо ви вживаєте солодке, щоб додати собі енергії – перегляньте своє меню. Поки ви не почнете харчуватися раціонально – енергія не з'явиться!

– резюмувала Катерина Медушкіна.