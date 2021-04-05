Весной очень многие замечают слабость, отсутствие сил и энергии. Все это факторы мешают полноценно заниматься спортом.

Те, кто решил привести себя в форму, могут обеспечить себя энергией. Как чувствовать себя бодрым и полноценно тренироваться, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Где взять энергию на тренировки? Тем более, ранней весной, когда силы совсем на исходе… Если энергии нет – значит, у вас серьезные погрешности в рационе. Организм испытывает дефицит нутриентов и полезных веществ. И переходит в режим энергосбережения – вот вам и усталость. И количество еды тут ни при чем. Важен ее состав,

– отметила Медушкина.

Как построить питание для энергии

Сложные углеводы

Сюда относятся: крупы, цельнозерновой и ржаной хлеб, хлебцы, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые.

Эти продукты дают насыщение на длительное время и энергию. Важно: если вы употребляете достаточно сложных углеводов, к простым (сладкое и мучное) тянуть не будет.

Макароны из твердых сортов пшеницы – отличное блюдо из сложных углеводов / Фото Pixabay

Белок

Должен быть составе всех приемов пищи, так как является материалом для построения клеток организма. Самая высокая биологическая ценность – у животных белков (мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты).

Белковая пища насыщает на длительное время / Фото Pixabay

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Жиры животные и растительные

По словам фитнес-эксперта, именно жиры являются основой гормонального здоровья и целостности клеточных мембран, обеспечивают красоту кожи, волос, ногтей.

Животные жиры обеспечат здоровье кожи и красоту волос / Фото Pixabay

Клетчатка (овощи и фрукты)

Пищевые волокна поддерживают нормальную микрофлору кишечника, от которой в значительной мере зависит наше самочувствие.

Овощи и фрукты обеспечат хорошее самочувствие / Фото Pixabay

Если вы поглощаете сладкое, чтобы добавить себе энергии – пересмотрите свое меню. Пока вы не начнете питаться рационально – энергия не появится!

– резюмировала Екатерина Медушкина.