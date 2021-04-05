Многие мужчины и женщины мечтают избавиться от лишнего веса. Некоторые из них считают, что для эффективности тренироваться лучше по утрам, другие предпочитают делать упражнения вечером.

Есть ли на самом деле разница, в какое время тренироваться, и как это влияет на снижение веса, рассказали в проекте Wowbody slim, авторами которого являются известные фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

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Когда лучше тренироваться

По словам фитнес-тренеров, заниматься нужно в удобное время . Однако они рекомендуют тренироваться утром, так как вечером могут измениться планы.

. Однако они рекомендуют тренироваться утром, так как вечером могут измениться планы. Если утром не удалось позаниматься – тренировка вполне может стать дневной или вечерней.

Важно, чтобы любое занятие всегда начиналось с разминки и заканчивалось заминкой (восстановление дыхания, растяжка, расслабление).

Тренироваться можно в любое время / Фото Pixabay

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Если все-таки не смогла позаниматься – старайся провести день активней, больше ходить пешком. 10 тысяч шагов – это минимум за день!

– пояснили в Wowbody slim.

Как время тренировки влияет на вес

Анита Луценко и Юлия Богдан подчеркнули, что время занятия спортом не влияет на скорость похудения. Главное – организм должен получить дозу физической активности.