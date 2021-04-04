Как сделать тонкую талию: видео, которое поможет стать стройной
Каждая девушка мечтает о тонкой талии и красивой фигуре. Весна – идеальное время для того, чтобы заняться своим телом.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
В борьбе за стройность поможет правильный комплекс. 5 эффективных упражнений показала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Делаем нашу талию красивой! Будем прорабатывать пресс и мышцы кора. Потому что красивая талия невозможна без комплексной работы над телом! Вам понадобится: коврик, гантеля, бутылочка воды,
– отметила Медушкина.
Из чего состоит тренировка⠀
Упражнение 1
Необходимо стать на ковер, сделав упор на колени и руки. В одной руке держим гантелю. Важно: спина должна находиться в нейтральном положении, без прогиба в пояснице. Одна нога стоит чуть впереди. Тянем руку с гантелей вверх, таким образом, чтобы предплечье (то, что от локтя до кисти) было ровно вертикально. Это позволит включить мышцы спины, оставив позвоночник в безопасном положении. Выполняем в 3 подхода по 15 раз на каждую руку.
Упражнение 2
Ложимся на живот, руки раскрываем в стороны, держим на весу и вытягиваемся. Плечи отрываем от пола, а руки уводим назад и тянем как можно дальше. Обязательно сводим лопатки. Затем возвращаемся в исходное положение. Во время выполнения упражнения не напрягаем шею и не запрокидываем голову. Делаем в 3 подхода по 10 раз.
Упражнение 3
Это занятие позволит укрепить мышцы кора. Становимся боком, руку держим четко под плечом, а опорную ногу (одноименную) – под бедром. Спину держим прямо, свободную руку – над головой. Свободную ногу поднимаем наверх перпендикулярно полу, выводим вперед, возвращаем в исходное положение. Корпус зафиксирован! Выполняем в 3 подхода по 8 – 10 раз на каждую сторону.
Правильные упражнения сделают талию тонкой / Фото boombate
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Упражнение 4
Для этого занятия понадобится коврик. Ложимся на него и прижимаем поясницу к полу. Ладони подкладываем под ягодицы, поднимаем ноги, согнутые под углом 90 градусов. Колени подтягиваем к груди, отрывая при этом таз от коврика и подкручивая его. Делаем в 3 подхода по 8 – 12 повторений.
Упражнение 5
Ложимся на ковер и прижимаем поясницу к полу. Плечи отрываем от коврика, а ладони под затылок. Фиксируем в этом положении корпус, поднимаем прямые ноги наверх и тянемся стопами к потолку. Подкручиваем таз, выталкивая ноги четко наверх. Выполняем в 3 подхода по 8 – 12 повторений.
Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео:
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Как сделать тонкую талию: видео, которое поможет стать стройной
рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
Интересно Что есть утром для похудения: ТОП-3 завтрака
Делаем нашу талию красивой! Будем прорабатывать пресс и мышцы кора. Потому что красивая талия невозможна без комплексной работы над телом! Вам понадобится: коврик, гантеля, бутылочка воды,
– отметила Медушкина.
Из чего состоит тренировка⠀
Упражнение 1
Необходимо стать на ковер, сделав упор на колени и руки. В одной руке держим гантелю. Важно: спина должна находиться в нейтральном положении, без прогиба в пояснице. Одна нога стоит чуть впереди. Тянем руку с гантелей вверх, таким образом, чтобы предплечье (то, что от локтя до кисти) было ровно вертикально. Это позволит включить мышцы спины, оставив позвоночник в безопасном положении. Выполняем в 3 подхода по 15 раз на каждую руку.
Упражнение 2
Ложимся на живот, руки раскрываем в стороны, держим на весу и вытягиваемся. Плечи отрываем от пола, а руки уводим назад и тянем как можно дальше. Обязательно сводим лопатки. Затем возвращаемся в исходное положение. Во время выполнения упражнения не напрягаем шею и не запрокидываем голову. Делаем в 3 подхода по 10 раз.
Упражнение 3
Это занятие позволит укрепить мышцы кора. Становится боком, руку держим четко под плечом, а опорную ногу (одноименную) – под бедром. Спину держим прямо, свободную руку – над головой. Свободную ногу поднимаем наверх перпендикулярно полу, выводим вперед, возвращаем в исходное положение. Корпус зафиксирован! Выполняем в 3 подхода по 8 – 10 раз на каждую сторону.
Фото
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Упражнение 4
Ложимся на коврик, поясница прижата к полу. Ладони подкладываем под ягодицы, как бы поддерживаем таз. Поднимаем ноги, согнутые под углом 90 градусов. Из этого положения подтягиваем колени к груди, отрывая при этом таз от коврика и подкручивая его. Делаем 3 подхода по 8 – 12 повторений.
Упражнение 5
Лежим на ковре, поясница прижата к полу. Отрываем плечи от коврика, ладони подкладываем под затылок. Голова не висит, шея не напряжена. Фиксируем корпус в этом положении. Поднимаем прямые ноги наверх, тянемся стопами к потолку. Подкручиваем таз, выталкивая ноги четко наверх. Амплитуда может быть небольшой. Делаем 3 подхода по 8-12 повторений.
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