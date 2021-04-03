Выполняй с диваном и на лавочке: чемпионка показала мощную тренировку
За окном – весна, а это значит, что пришло время заняться собой более тщательно. При этом тренировку можно выполнять как на улице, так и дома.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Нескучные упражнения, которые можно делать и на лавочке, и на диване, – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Тренировка на все тело! Можно выполнять и дома с диваном, и на улице на лавочке, например, после пробежки,
– отметила Самойлова.
Какие упражнения делать
- Приседания на 1 ноге – 15 – 20 раз на каждую ногу.
- Болгарский выпад – 15 – 20 раз на каждую ногу.
- Отжимания – 15 – 20 раз.
- Обратные отжимания – 15 раз.
- Складочка на пресс – 20 раз.
Каждое упражнение выполняем в 3 – 4 подхода.
Регулярные тренировки полезны для здоровья / Фото pinterest
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Польза регулярных тренировок
- способствуют снижению веса;
- предотвращают остеопороз и инсульт;
- облегчают развитие осложнений сахарного диабета;
- снижают артериальное давление;
- противодействуют стрессу;
- предотвращают простудные заболевания;
- снижают риск развития рака;
- замедляют старение;
- сохраняют здоровье мозга;
- улучшают качество интимной жизни;
- нормализуют сон.
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