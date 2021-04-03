За окном – весна, а это значит, что пришло время заняться собой более тщательно. При этом тренировку можно выполнять как на улице, так и дома.

Нескучные упражнения, которые можно делать и на лавочке, и на диване, – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Тренировка на все тело! Можно выполнять и дома с диваном, и на улице на лавочке, например, после пробежки,

– отметила Самойлова.

Какие упражнения делать

Приседания на 1 ноге – 15 – 20 раз на каждую ногу.

Болгарский выпад – 15 – 20 раз на каждую ногу.

Отжимания – 15 – 20 раз.

Обратные отжимания – 15 раз.

Складочка на пресс – 20 раз.

Каждое упражнение выполняем в 3 – 4 подхода.

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