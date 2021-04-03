Сбалансированное меню с дефицитом калорий – это не все, что нужно, чтобы сжечь лишние килограммы. Чтобы ускорить процесс похудения, следует работать над мышцами. Нутрициолог Надежда Пахирко показала комплекс упражнений, которые сделают ваш живот красивым и подтянутым.

По словам Надежды Пахирко, иногда бывает сложно работать над своим телом. А особенно тем, у кого проблемы со спиной: в планке долго нельзя стоять и качать мышцы пресса с подъемом туловища грозит сорванной поясницей. Но в любом случае мышцы живота важно обрабатывать!

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На самом деле существует много вариантов проработки мышц живота. Есть упражнения эффективные и безопасные. Они и живот подкачают, и спину не нагрузят,

– говорит нутрициолог.

Надежда Пахирко поделилась серией видео, на которых показала, как выполнять упражнения на живот.

Выполняйте их стоя. Это доступно, безопасно, спина не сильно нагружается. Попробуйте и вы убедитесь, что работать над мышцами живота можно комфортно, даже если у вас большой вес,

– уверяет Надежда

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Смотрите видео и повторяйте упражнения в течение 20 секунд по 4 – 8 раз (перерыв 10 секунд между каждым подходом). Чтобы мышцы живота были крепкими и подтянутыми, достаточно выполнять упражнения 2 – 3 раза в неделю.