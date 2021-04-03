Как укрепить мышцы живота: легкие упражнения показали на видео
Сбалансированное меню с дефицитом калорий – это не все, что нужно, чтобы сжечь лишние килограммы. Чтобы ускорить процесс похудения, следует работать над мышцами. Нутрициолог Надежда Пахирко показала комплекс упражнений, которые сделают ваш живот красивым и подтянутым.
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
По словам Надежды Пахирко, иногда бывает сложно работать над своим телом. А особенно тем, у кого проблемы со спиной: в планке долго нельзя стоять и качать мышцы пресса с подъемом туловища грозит сорванной поясницей. Но в любом случае мышцы живота важно обрабатывать!
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На самом деле существует много вариантов проработки мышц живота. Есть упражнения эффективные и безопасные. Они и живот подкачают, и спину не нагрузят,
– говорит нутрициолог.
Надежда Пахирко поделилась серией видео, на которых показала, как выполнять упражнения на живот.
Выполняйте их стоя. Это доступно, безопасно, спина не сильно нагружается. Попробуйте и вы убедитесь, что работать над мышцами живота можно комфортно, даже если у вас большой вес,
– уверяет Надежда
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