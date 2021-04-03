Збалансоване меню з дефіцитом калорій – це не все, що потрібно, аби спалити зайві кілограми. Щоб пришвидшити процес схуднення, варто працювати над м'язами. Нутриціологиня Надія Пахірко показала комплекс вправ, які зроблять ваш живіт красивим та підтягнутим.

За словами Надії Пахірко, іноді буває складно працювати над своїм тілом. А особливо тим, у кого проблеми зі спиною: в планці довго не можна стояти та й качати м'язи преса з підйомом тулуба загрожує зірваним попереком. Але у будь-якому випадку м'язи живота важливо опрацьовувати!

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Насправді існує багато варіантів опрацювання м'язів живота. Є вправи дієві і безпечні. Вони й живіт підкачають, і спину не навантажать,

– говорить нутриціологиня.

Надія Пахірко поділилася серією відео, на яких показала, як виконувати вправи на живіт.

Виконуйте їх стоячи. Це доступно, безпечно, спина не сильно навантажується. Спробуйте і ви переконаєтеся, що опрацьовувати м'язи живота можна комфортно, навіть якщо у вас велика вага,

– запевняє Надія

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Дивіться відео та повторюйте вправи впродовж 20 секунд по 4 – 8 разів (перерва 10 секунд між кожним підходом). Щоб м'язи живота були міцними і підтягнутими, достатньо виконувати вправи 2 – 3 рази на тиждень.