Як укріпити м'язи живота: легкі вправи показали на відео
Збалансоване меню з дефіцитом калорій – це не все, що потрібно, аби спалити зайві кілограми. Щоб пришвидшити процес схуднення, варто працювати над м'язами. Нутриціологиня Надія Пахірко показала комплекс вправ, які зроблять ваш живіт красивим та підтягнутим.
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
За словами Надії Пахірко, іноді буває складно працювати над своїм тілом. А особливо тим, у кого проблеми зі спиною: в планці довго не можна стояти та й качати м'язи преса з підйомом тулуба загрожує зірваним попереком. Але у будь-якому випадку м'язи живота важливо опрацьовувати!
І ще Приводимо сідниці у тонус: круте тренування для підготовки до літа
Насправді існує багато варіантів опрацювання м'язів живота. Є вправи дієві і безпечні. Вони й живіт підкачають, і спину не навантажать,
– говорить нутриціологиня.
Надія Пахірко поділилася серією відео, на яких показала, як виконувати вправи на живіт.
Виконуйте їх стоячи. Це доступно, безпечно, спина не сильно навантажується. Спробуйте і ви переконаєтеся, що опрацьовувати м'язи живота можна комфортно, навіть якщо у вас велика вага,
– запевняє Надія
Читайте також Як прибрати боки та живіт: Аніта Луценко назвала 3 кроки
Поділитися новиною