Для того щоб сідниці були пружними, а целюліт не давав про себе знати, необхідно виконувати вправи. Вони можуть тримати тіло у тонусі.

Тренування можна робити у домашніх умовах. Відео ефективних вправ показала фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Як привести сідниці в тонус

1. Пружинка зі скороченням стегна

За словами Медушкіної, статечно-стрибкові вправи включають загальний тонус і активізують жироспалювання. Працюють м'язи і серцево-судинна система. Крім того, ця вправа сприяє розділенню сідничної і стегна, допомагає забути про пухкості і целюліт із задньої поверхні стегон. Робимо 3 – 5 підходів по 15 разів без відпочинку.

2. Проходка "краб" з боковим махом 3+1

Ця вправа поєднує в собі статику і динаміку, і дозволяє опрацювати проблемну зону – бік стегна.

Вправа допомагає:

підтягнути зовнішні "вушка" стегна;

працює над внутрішньою частиною стегна, не перенапружуючи, але помітно підтягуючи;

стимулює приплив крові і бореться з целюлітом;

запустити жироспалювання.

Виконуємо 3-5 підходів по 8 проходок.

Правильні вправи зроблять сідниці пружними / Фото pic2.me

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3. Прямий мах з бічним відведенням і бічним махом

Новачки можуть почати з маху і відведення, не виконуючи останній мах, щоб звикнути до роботи на баланс. Статико-динамічна вправа. Опрацьовує всі зони сідничного м'яза. За рахунок одностороннього ізоляційного принципу вправи можна акцентувати увагу на сідничній, виконавши більше повторень,

– зазначила Катерина Медушкіна.

За її словами, вправа підтягне сідниці, зробить їх більш пружними, дозволить прибрати "вушка" на стегнах. Виконуємо без перерви 3 підходи по 15 разів.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: