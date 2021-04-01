Приводимо сідниці у тонус: круте тренування для підготовки до літа
Для того щоб сідниці були пружними, а целюліт не давав про себе знати, необхідно виконувати вправи. Вони можуть тримати тіло у тонусі.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Тренування можна робити у домашніх умовах. Відео ефективних вправ показала фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
Читайте Можна робити прямо на роботі: ТОП-5 корисних вправ
Як привести сідниці в тонус
1. Пружинка зі скороченням стегна
За словами Медушкіної, статечно-стрибкові вправи включають загальний тонус і активізують жироспалювання. Працюють м'язи і серцево-судинна система. Крім того, ця вправа сприяє розділенню сідничної і стегна, допомагає забути про пухкості і целюліт із задньої поверхні стегон. Робимо 3 – 5 підходів по 15 разів без відпочинку.
2. Проходка "краб" з боковим махом 3+1
Ця вправа поєднує в собі статику і динаміку, і дозволяє опрацювати проблемну зону – бік стегна.
Вправа допомагає:
- підтягнути зовнішні "вушка" стегна;
- працює над внутрішньою частиною стегна, не перенапружуючи, але помітно підтягуючи;
- стимулює приплив крові і бореться з целюлітом;
- запустити жироспалювання.
Виконуємо 3-5 підходів по 8 проходок.
Правильні вправи зроблять сідниці пружними / Фото pic2.me
Цікаво Що потрібно встигнути зробити до літа: 7 пунктів для здоров'я і стрункості
3. Прямий мах з бічним відведенням і бічним махом
Новачки можуть почати з маху і відведення, не виконуючи останній мах, щоб звикнути до роботи на баланс. Статико-динамічна вправа. Опрацьовує всі зони сідничного м'яза. За рахунок одностороннього ізоляційного принципу вправи можна акцентувати увагу на сідничній, виконавши більше повторень,
– зазначила Катерина Медушкіна.
За її словами, вправа підтягне сідниці, зробить їх більш пружними, дозволить прибрати "вушка" на стегнах. Виконуємо без перерви 3 підходи по 15 разів.
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
Поділитися новиною