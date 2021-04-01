Для того чтобы ягодицы были упругими, а целлюлит не давал о себе знать, необходимо выполнять упражнения. Они могут держать тело в тонусе.

Тренировку можно делать в домашних условиях. Видео эффективных упражнений показала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Как привести ягодицы в тонус

1. Пружинка с сокращением бедра

По словам Медушкиной, степенно-прыжковые упражнения включают общий тонус и активизируют жиросжигание. Работают мышцы и сердечно-сосудистая система. Кроме того, это упражнение способствует разделению ягодичной и бедра, помогает забыть о рыхлости и целлюлите с задней поверхности бедер. Делаем 3 – 5 подходов по 15 раз без отдыха.

2. Проходка "краб" с боковым махом 3+1

Это упражнение сочетает в себе статику и динамику, и позволяет проработать проблемную зону – боковую сторону бедра.

Упражнение помогает:

подтянуть внешние "ушки" бедра;

работает над внутренней частью бедра, не перенапряга, но заметно подтягивая;

стимулирует приток крови и борется с целлюлитом;

включить жиросжигание.

Выполняем 3-5 подходов по 8 проходок.

Правильные упражнения сделают ягодицы упругими / Фото pic2.me

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3. Прямой мах с боковым отведением и боковым махом

Новички могут начать с маха и отведения, не выполняя последний мах, чтобы привыкнуть к работе на баланс. Статико-динамическое упражнение. Прорабатывает все зоны ягодичной мышцы. За счет одностороннего изоляционного принципа упражнения можно акцентировать внимание на более отстающей ягодичной, выполнив больше повторений,

– отметила Екатерина Медушкина.

По ее словам, упражнение подтянет ягодицы, сделает их более упругими, позволит убрать "ушки" на бедрах. Выполняем без перерыва 3 подхода по 15 раз.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: