Виконуй з диваном і на лавочці: чемпіонка показала потужне тренування
За вікном – весна, а це означає, що прийшов час зайнятися собою більш ретельно. При цьому тренування можна виконувати як на вулиці, так і вдома.
Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Ненудні вправи, які можна робити і на лавочці, і на дивані, – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Тренування на все тіло! Можна виконувати і вдома з диваном, і на вулиці на лавці, наприклад, після пробіжки,
– зазначила Самойлова.
Які вправи робити
- Присідання на 1 нозі – 15 – 20 разів на кожну ногу.
- Болгарський випад – 15 – 20 разів на кожну ногу.
- Віджимання – 15 – 20 разів.
- Зворотні віджимання – 15 разів.
- Складочка на прес – 20 разів.
Кожну вправу виконуємо в 3 – 4 підходи.
Регулярні тренування корисні для здоров'я / Фото pinterest
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Користь регулярних тренувань
- сприяють зниженню ваги;
- запобігають остеопорозу і інсульту;
- полегшують розвиток ускладнень цукрового діабету;
- знижують артеріальний тиск;
- протидіють стресу;
- запобігають простудним захворюванням;
- знижують ризик розвитку раку;
- уповільнюють старіння;
- зберігають здоров'я мозку;
- покращують якість інтимного життя;
- нормалізують сон.
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