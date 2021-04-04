Кожна дівчина мріє про тонку талію і красиву фігуру. Весна – ідеальний час для того, щоб зайнятися своїм тілом.

У боротьбі за стрункість допоможе правильний комплекс. 5 ефективних вправ показала фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Робимо нашу талію красивою! Будемо опрацьовувати прес і м'язи кора. Тому що красива талія неможлива без комплексної роботи над тілом! Вам знадобиться: килимок, гантеля, пляшка води,

– зазначила Медушкіна.

З чого складається тренування

Вправа 1

Необхідно стати на килим, зробивши акцент на коліна і руки. В одній руці тримаємо гантелю. Важливо: спина повинна знаходитися у нейтральному положенні, без прогину в попереку. Одна нога строїть трохи попереду. Тягнемо руку з гантелею вгору, таким чином, щоб передпліччя (те, що від ліктя до кисті) було рівно вертикально. Це дозволить включити м'язи спини, залишивши хребет у безпечному положенні. Виконуємо в 3 підходи по 15 разів на кожну руку.

Вправа 2

Лягаємо на живіт, руки розкриваємо у боки, тримаємо у висячому положенні і витягуємося. Плечі відриваємо від підлоги, а руки відводимо назад і тягнемо якнайдалі. Обов'язково зводимо лопатки. Потім повертаємося у початкове положення. Під час виконання вправи не напружуємо шию і не закидаємо голову. Робимо в 3 підходи по 10 разів.

Вправа 3

Це заняття дозволить зміцнити м'язи кора. Стаємо боком, руку тримаємо чітко під плечем, а опорну ногу (однойменну) – під стегном. Спину тримаємо прямо, вільну руку – над головою. Вільну ногу піднімаємо вгору перпендикулярно підлозі, виводимо вперед, повертаємо у початкове положення. Корпус зафіксований! Виконуємо в 3 підходи по 8 – 10 разів на кожну сторону.

Правильні вправи зроблять талію тонкою​ / Фото boombate

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Вправа 4

Для цього заняття знадобиться килимок. Лягаємо на нього і притискаємо поперек до підлоги. Долоні підкладаємо під сідниці, піднімаємо ноги, зігнуті під кутом 90 градусів. Коліна підтягуємо до грудей, відриваючи при цьому таз від килимка і підкручуючи його. Робимо в 3 підходи по 8 – 12 повторень.

Вправа 5

Лягаємо на килим і притискаємо поперек до підлоги. Плечі відриваємо від килимка, а долоні під потилицю. Фіксуємо у цьому положенні корпус, піднімаємо прямі ноги вгору і тягнемося стопами до стелі. Підкручуємо таз, виштовхуючи ноги чітко наверх. Виконуємо в 3 підходи по 8 – 12 повторень.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:

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Как сделать тонкую талию: видео, которое поможет стать стройной

рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Делаем нашу талию красивой! Будем прорабатывать пресс и мышцы кора. Потому что красивая талия невозможна без комплексной работы над телом! Вам понадобится: коврик, гантеля, бутылочка воды,

– отметила Медушкина.

Из чего состоит тренировка⠀

Упражнение 1

Необходимо стать на ковер, сделав упор на колени и руки. В одной руке держим гантелю. Важно: спина должна находиться в нейтральном положении, без прогиба в пояснице. Одна нога стоит чуть впереди. Тянем руку с гантелей вверх, таким образом, чтобы предплечье (то, что от локтя до кисти) было ровно вертикально. Это позволит включить мышцы спины, оставив позвоночник в безопасном положении. Выполняем в 3 подхода по 15 раз на каждую руку.

Упражнение 2

Ложимся на живот, руки раскрываем в стороны, держим на весу и вытягиваемся. Плечи отрываем от пола, а руки уводим назад и тянем как можно дальше. Обязательно сводим лопатки. Затем возвращаемся в исходное положение. Во время выполнения упражнения не напрягаем шею и не запрокидываем голову. Делаем в 3 подхода по 10 раз.

Упражнение 3

Это занятие позволит укрепить мышцы кора. Становится боком, руку держим четко под плечом, а опорную ногу (одноименную) – под бедром. Спину держим прямо, свободную руку – над головой. Свободную ногу поднимаем наверх перпендикулярно полу, выводим вперед, возвращаем в исходное положение. Корпус зафиксирован! Выполняем в 3 подхода по 8 – 10 раз на каждую сторону.

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Упражнение 4

Ложимся на коврик, поясница прижата к полу. Ладони подкладываем под ягодицы, как бы поддерживаем таз. Поднимаем ноги, согнутые под углом 90 градусов. Из этого положения подтягиваем колени к груди, отрывая при этом таз от коврика и подкручивая его. Делаем 3 подхода по 8 – 12 повторений.

Упражнение 5

Лежим на ковре, поясница прижата к полу. Отрываем плечи от коврика, ладони подкладываем под затылок. Голова не висит, шея не напряжена. Фиксируем корпус в этом положении. Поднимаем прямые ноги наверх, тянемся стопами к потолку. Подкручиваем таз, выталкивая ноги четко наверх. Амплитуда может быть небольшой. Делаем 3 подхода по 8-12 повторений.