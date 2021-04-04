Похудение – сложный процес. Для того чтобы добиться результата, нужно желание и сила воли.

Избавиться от лишнего веса поможет четкая цель и правильный план действий. Эффективный вариант предложила тренер Анита Луценко в проекте Wowbody slim.

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Как начать похудение

Возьмите сантиметр и замеряйте себя во всех волнующих местах. Также сделайте фото.

во всех волнующих местах. Также сделайте фото. Поставьте перед собой цель и сроки достижения результата (в этот период вы должны стараться на все 100%).⠀

и сроки достижения результата (в этот период вы должны стараться на все 100%).⠀ Запланируйте не менее 3-х силовых тренировок в неделю. По словам Аниты Луценко, также следует добавить в свободные дни 2 – 3 кардио в неделю по 30 – 60 минут.

в неделю. По словам Аниты Луценко, также следует добавить в свободные дни 2 – 3 кардио в неделю по 30 – 60 минут. Настроиться на трехразовый рацион. Учитывайте, что обед должен быть самым плотным + перекус (по желанию).

Придерживаясь простых правил, вы сможете избавиться от лишних килограммов / Фото Pixabay

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Исключите жирное, жареное, белый хлеб, сладкое (разрешается утром съесть 2 квадратика черного шоколада), все напитки (кроме воды и чая), сухофрукты и орехи. Твердый сыр разрешен, но не более 30 грамм в день.

При похудении рекомендуется есть не более 30 грамм сыра в день / Фото Pixabay

Откажитесь от приема пищи менее, чем за 3 – 4 часа до сна.

менее, чем за 3 – 4 часа до сна. Ложитесь спать до 23:00.

Как только пришла к своей цели – все можно, если захочется,

– резюмировала Анита Луценко.