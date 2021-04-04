Если вы хотите похудеть: Анита Луценко дала простой план действий
Похудение – сложный процес. Для того чтобы добиться результата, нужно желание и сила воли.
Источник:Инстаграм wowbody slim
Избавиться от лишнего веса поможет четкая цель и правильный план действий. Эффективный вариант предложила тренер Анита Луценко в проекте Wowbody slim.
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Как начать похудение
- Возьмите сантиметр и замеряйте себя во всех волнующих местах. Также сделайте фото.
- Поставьте перед собой цель и сроки достижения результата (в этот период вы должны стараться на все 100%).⠀
- Запланируйте не менее 3-х силовых тренировок в неделю. По словам Аниты Луценко, также следует добавить в свободные дни 2 – 3 кардио в неделю по 30 – 60 минут.
- Настроиться на трехразовый рацион. Учитывайте, что обед должен быть самым плотным + перекус (по желанию).
Придерживаясь простых правил, вы сможете избавиться от лишних килограммов / Фото Pixabay
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- Исключите жирное, жареное, белый хлеб, сладкое (разрешается утром съесть 2 квадратика черного шоколада), все напитки (кроме воды и чая), сухофрукты и орехи. Твердый сыр разрешен, но не более 30 грамм в день.
При похудении рекомендуется есть не более 30 грамм сыра в день / Фото Pixabay
- Откажитесь от приема пищи менее, чем за 3 – 4 часа до сна.
- Ложитесь спать до 23:00.
Как только пришла к своей цели – все можно, если захочется,
– резюмировала Анита Луценко.
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