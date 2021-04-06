Каждый человек должен быть в форме всегда, независимо от времени года. Однако если вдруг вы только сейчас решили познакомиться со спортом – это отлично.

Весна – идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем и фигурой. Действенную тренировку на все тело показала фитнес-тренер Анита Луценко в проекте Wowbody slim, автором которого она является.

Читайте Где взять силы на тренировки: полезный совет от фитнес-эксперта

Какие упражнения нужно выполнять

Анита Луценко показала комплекс, который можно выполнять как в тренажерном зале, так и в домашних условиях, что особо важно, учитывая пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные ограничения.

Тренировка на все тело состоит из четырех упражнений:

Велосипед – 20 раз.

Жим вверх – 20 раз.

Разгибание на трицепс – 15 раз.

Отвод ноги в сторону стоя – 15 раз на каждую ногу.

Помните, что ваше тело зависит только от вас / Фото Pixabay

Также важно Употребление сухофруктов: 7 пунктов, которые вы должны знать

По словам Аниты Луценко, для упражнений можно использовать бутылки с водой или гантели.

Упражнения выполняем друг за другом 3 круга.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: