Берите бутылки с водой: Анита Луценко показала мощную тренировку
Каждый человек должен быть в форме всегда, независимо от времени года. Однако если вдруг вы только сейчас решили познакомиться со спортом – это отлично.
Источник:Инстаграм wowbodyslim
Весна – идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем и фигурой. Действенную тренировку на все тело показала фитнес-тренер Анита Луценко в проекте Wowbody slim, автором которого она является.
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Какие упражнения нужно выполнять
Анита Луценко показала комплекс, который можно выполнять как в тренажерном зале, так и в домашних условиях, что особо важно, учитывая пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные ограничения.
Тренировка на все тело состоит из четырех упражнений:
- Велосипед – 20 раз.
- Жим вверх – 20 раз.
- Разгибание на трицепс – 15 раз.
- Отвод ноги в сторону стоя – 15 раз на каждую ногу.
Помните, что ваше тело зависит только от вас / Фото Pixabay
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По словам Аниты Луценко, для упражнений можно использовать бутылки с водой или гантели.
Упражнения выполняем друг за другом 3 круга.
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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