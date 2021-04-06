Як підтягнути внутрішню поверхню стегна: ТОП-3 вправи
Внутрішня частина стегна – проблемна зона дуже багатьох дівчат і жінок. Над нею варто наполегливо працювати.
Джерело:Інстаграм Аніти Луценко
Займатися можна як у домашніх умовах, так і в тренажерному залі. Вправи, які допоможуть підтягнути внутрішню частину стегна, показала фітнес-тренерка Аніта Луценко.
Читайте Де взяти сили на тренування: корисна порада від фітнес-експертки
ТОП-3 вправи на внутрішню поверхню стегна
Комплекс розрахований на 7 хвилин.
- Присідання пліє + нахил. Робимо в 2 підходи по 20 разів.
- Підйом ноги на боці. Виконуємо в 2 підходи по 15 разів на кожну ногу.
- Розведення і перехрест. Робимо в 2 підходи по 20 разів.
Внутрішня поверхня стегна вимагає правильних вправ / Фото pinterest
Цікаво Чи потрібно здавати аналізи перед схудненням: важливе уточнення
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter