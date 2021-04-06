Как подтянуть внутреннюю поверхность бедра: ТОП-3 упражнения
Внутренняя часть бедра – проблемная зона очень многих девушек и женщин. Над ней стоит упорно работать.
Источник:Инстаграм Аниты Луценко
Заниматься можно как в домашних условиях, так и в тренажерном зале. Упражнения, которые помогут подтянуть внутреннюю часть бедра, показала фитнес-тренер Анита Луценко.
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ТОП -3 упражнения на внутреннюю поверхность бедра
Комплекс рассчитан на 7 минут.
- Приседание плие + наклон. Делаем в 2 подхода по 20 раз.
- Подьем ноги на боку. Выполняем в 2 подхода по 15 раз на каждую ногу.
- Разведения и скрестно. Делаем в 2 подхода по 20 раз.
Внутренняя поверхность бедра требует правильных упражнений / Фото pinterest
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Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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