Люди, которые стремятся снизить вес, задаются вопросом, с чего начать. Многие сомневаются, нужно ли сдавать анализы перед похудением.

Ежегодно каждый человек должен проходить чек-ап организма. Что еще нужно проверить перед похудением – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Какие анализы нужно сдавать перед началом похудения? Мне редко задают такого рода вопросы, но иногда задают. И мне от этого становится грустно. Лишний вес – это патология, которая в 90% связана с питанием, образом жизни, режимом, стрессовыми факторами. Правильное питание, активный образ жизни, режим не нуждаются в анализах,

– отметила Усенко.

Как правильно худеть

По словам нутрициолога, человек не навредит себе, если начнет здоровый путь. Конечно же, речь не идет о строгих диетах, которые могут ослабить здоровье. Важно следить за качеством рациона.

Ольга Усенко рассказала, что анализы нужны раз в год – это должен быть чек-ап организма. "Выборочные" обследования нужны в том случае, если есть какая-то проблема, нехорошее самочувствие, слабость, раздражительность или перепады настроения. В таком случае следует сдать анализы на дефицит микроэлементов и витаминов, а также гормоны.

Правильное питание – основа похудения / Фото Pixabay

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Если вы хотите просто похудеть, начните с самого простого, ведь чтобы вам не показали анализы, – питание, режим, активный образ жизни нужно будет внедрять при любых обстоятельствах. Ни один анализ не покажет вам, что можно есть бургер, можно именно вам не пить воду, и можно именно вам ложиться в час ночи и недосыпать,

– подчеркнула нутрициолог.

Она уточнила, что всегда нужно начинать с анализа своего дня. Только изменив ежедневные привычки, можно прийти к здоровью.