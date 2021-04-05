Если вы еще не уверены в истине, что спорт – это жизнь, тогда эта история вас убедит. Дедушка из Малайзии более 60 лет провел в спортзале, и он никогда не жалуется на боли в спине. Смотрите, как мужчина выглядит в свои 72 года.

Аракиосами с детства мечтал о большом спорте: хоккей, бадминтон, футбол, но у команды попасть так и не удалось. Мальчика не брали, так как считали его слишком слабым. Однако его жизнь кардинально изменилась, когда малому исполнилось 11 лет.

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Малазиец с 11 лет начал ходить в зал / Фото mashable

Совсем юному мальчику пришлось бросить школу и начать работать, чтобы обеспечивать свою семью. Но и в этом школьник нашел преимущество: пока он рубил дрова за маленькую плату, его мышцы в плечах и руках подросли.

Я отправился в тренажерный зал рядом с нашим домом и начал набирать мышечную массу,

– вспоминает Аракиосами.

В то время будущий бодибилдер вдохновлялся Арнольдом Шварценеггером и очень хотел быть похожим на екс-культуриста. Результат не заставил себя ждать. Свою первую золотую медаль на соревнованиях по бодибилдингу малайзиец получил в 1968 году на городских соревнованиях. После этого Аракиосами начал выступать на турнирах по всей Малайзии и даже за рубежом. Ему выпала честь представлять страну на конкурсе "Мистер Вселенная".



Мужчина участвовал в конкурсе "Мистер Вселенная" / Фото mashable

На пенсии Аракиосами продолжил заниматься любимым делом. Он открыл свой собственный тренажерный зал, где тренирует молодых ребят. Кроме этого, спортсмен также уверен, что тренировки и до сих пор помогают ему поддерживать здоровье.

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Бодибилдер уверяет, что ни разу в жизни не прибегал к употреблению стероидов. Он придерживается всех принципов здорового питания и регулярно тренируется. Вот и весь секрет 72-летнего малазийца.



Аракиосами более 60 лет занимается спортом / Фото mashable