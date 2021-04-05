Якщо ви досі не впевнені в істині, що спорт – це життя, то ця історія вас переконає. Дідусь з Малайзії понад 60 років провів у спортзалі, і він ніколи не скаржиться на болі у спині. Дивіться, як чоловік виглядає у свої 72 роки.

Аракіосамі з дитинства мріяв про великий спорт: хокей, бадмінтон, футбол, але у команди потрапити так і не вдалося. Хлопчика не брали, позаяк вважали його занадто слабким. Проте його життя кардинально змінилося, коли малому виповнилося 11 років.

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Малазієць з 11 років почав ходити у зал / Фото mashable

Зовсім юному хлопчику довелося кинути школу і почати працювати, щоб забезпечувати свою сім'ю. Але й в цьому школяр знайшов перевагу: поки він рубав дрова за маленьку платню, його м'язи в плечах і руках підросли.

Я відправився у тренажерний зал поруч з нашим будинком і почав набирати м'язову масу,

– згадує Аракіосамі.

У той час майбутній бодибілдер надихався Арнольдом Шварценеггером і дуже хотів бути схожим на екскультуриста. Та й результат не заставив на себе чекати. Свою першу золоту медаль на змаганнях з бодибілдингу малайзієць отримав у 1968 році на міських змаганнях. Після цього Аракіосамі почав виступати на турнірах по всій Малайзії і навіть за кордоном. Йому випала честь представляти країну на конкурсі "Містер Всесвіт".



Чоловік брав участь у конкурсі "Містер Всесвіт" / Фото mashable

На пенсії Аракіосамі продовжив займатися улюбленою справою. Він відкрив свій власний тренажерний зал, де тренує молодих хлопців. Крім цього, спортсмен також упевнений, що тренування й досі допомагають йому підтримувати здоров'я.

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Бодибілдер запевняє, що жодного разу в житті не вдавався до вживання стероїдів. Він дотримується всіх принципів здорового харчування і регулярно тренується. Ось і весь секрет 72-річного малазійця.



Аракіосамі понад 60 років займається спортом / Фото mashable