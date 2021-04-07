После 40 лет держать себя в отличной форме или избавляться от лишних килограммов становится сложно. Это связано с перестройкой гормонального фона.

Однако существуют методы, которые помогут быть здоровой и стройной. Какие упражнения нужно выполнять после 40 лет, показала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Есть такие виды физической нагрузки, которые просто обязательны в возрасте 40+. Для продления молодости, профилактики дегенеративных разрушений и, конечно, эстетической гармонии,

– отметила Медушкина.

Что дает физическая нагрузка после 40 лет:

Укрепляет мышечный корсет спины . Это необходимо независимо от того, есть ли у вас жалобы на спину.

. Это необходимо независимо от того, есть ли у вас жалобы на спину. Укрепляет сердечно-сосудистую систему . По словам фитнес-эксперта, без тренировки сердца и сосудов организм становится метеозависимым, а сердце получает больше нагрузки от стресса.

. По словам фитнес-эксперта, без тренировки сердца и сосудов организм становится метеозависимым, а сердце получает больше нагрузки от стресса. Укрепление дыхательной системы. Легкие уменьшаются в объеме, если не работать с дыханием. Это приводит к тяжелой борьбе с респираторными заболеваниями, появляется частая усталость и раздражительность.

Правильные упражнения позволят следить за фигурой и здоровьем / Фото simpleslim

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Какие упражнения выполнять после 40 лет:

Екатерина Медушкина показала 3 упражнения и пояснила, зачем они нужны.

Упражнение укрепляет поясничный отдел , мышцы стабилизаторы, пресс. Оно подходит для новичков. Выполняем 2 подхода по 15 раз на каждую сторону.

, мышцы стабилизаторы, пресс. Оно подходит для новичков. Выполняем 2 подхода по 15 раз на каждую сторону. Гимнастика . Она помогает нормализовать обмен веществ и пищеварительную систему, расслабляет нервную систему, помогает насыщать организм кислородом. Делаем 15 повторений.

. Она помогает нормализовать обмен веществ и пищеварительную систему, расслабляет нервную систему, помогает насыщать организм кислородом. Делаем 15 повторений. Упражнение разогревает организм, укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также работает над всем телом. Кроме того, нагрузка идет на область живота и спины. Выполняем 2 подхода по 8 раз с каждой руки.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: