Похудение после 40 лет: эффективные упражнения показали на видео
После 40 лет держать себя в отличной форме или избавляться от лишних килограммов становится сложно. Это связано с перестройкой гормонального фона.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Однако существуют методы, которые помогут быть здоровой и стройной. Какие упражнения нужно выполнять после 40 лет, показала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Есть такие виды физической нагрузки, которые просто обязательны в возрасте 40+. Для продления молодости, профилактики дегенеративных разрушений и, конечно, эстетической гармонии,
– отметила Медушкина.
Что дает физическая нагрузка после 40 лет:
- Укрепляет мышечный корсет спины. Это необходимо независимо от того, есть ли у вас жалобы на спину.
- Укрепляет сердечно-сосудистую систему. По словам фитнес-эксперта, без тренировки сердца и сосудов организм становится метеозависимым, а сердце получает больше нагрузки от стресса.
- Укрепление дыхательной системы. Легкие уменьшаются в объеме, если не работать с дыханием. Это приводит к тяжелой борьбе с респираторными заболеваниями, появляется частая усталость и раздражительность.
Правильные упражнения позволят следить за фигурой и здоровьем / Фото simpleslim
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Какие упражнения выполнять после 40 лет:
Екатерина Медушкина показала 3 упражнения и пояснила, зачем они нужны.
- Упражнение укрепляет поясничный отдел, мышцы стабилизаторы, пресс. Оно подходит для новичков. Выполняем 2 подхода по 15 раз на каждую сторону.
- Гимнастика. Она помогает нормализовать обмен веществ и пищеварительную систему, расслабляет нервную систему, помогает насыщать организм кислородом. Делаем 15 повторений.
- Упражнение разогревает организм, укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также работает над всем телом. Кроме того, нагрузка идет на область живота и спины. Выполняем 2 подхода по 8 раз с каждой руки.
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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