Багато жінок після 45 років не можуть позбутися від зайвої ваги. Це відбувається з різних причин.

Найчастіше схуднути не виходить через помилки, які робить сама жінка. Що це за помилки – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

Цікаво Схуднення після 40 років: ефективні вправи показали на відео

Які помилки заважають схуднути після 45 років

Сильно урізати калорійність раціону

Якщо ви незбалансовано харчуєтеся, це порушує обмін речовин і призводить до почуття голоду. Крім того, важливо знати, що після дієт вага завжди повертається. ⠀

Сподіватися на "диво"

Фітнес-експертка нагадала, що всі "чарівні" продукти для схуднення, чаї, таблетки та косметичні процедури – марні, якщо немає дефіциту калорій.

Заганяти себе у спортзалі

Так, фізичні навантаження необхідні жінкам в 40 – 45+. Але без дефіциту калорій вони не приносять користі для схуднення. І активність повинна бути з розумом, щоб ви отримували від неї користь, а не шкоду,

– пояснила Катерина Медушкіна.

Для схуднення після 45 років потрібна чітка система​ / Фото Pixabay

Корисно Як не набрати вагу після схуднення: нутриціологиня назвала простий спосіб

Чекати швидкого результату

Після того як ви почнете збалансовано харчуватися, ваше тіло і гормональний фон зміняться. Обміну речовин потрібен час, щоб звикнути до нових умов і нового раціону. Через деякий час ви побачите результат.

За словами фітнес-експертки, для отримання результату обов'язково потрібна система:

Збалансований раціон – смачний, ситний, недорогий. Він повинен бути у вашому коридорі калорійності, забезпечувати організм усім необхідним. Нормальний графік фізичної активності – з урахуванням вашого стану здоров'я і можливостей,

– резюмувала Катерина Медушкіна.