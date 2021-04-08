Кава є улюбленим напоєм мільйонів людей у світі. У багатьох з них виникає питання: а чи можна його пити при схудненні?

Кава несе як користь, так і шкоду для організму. Чи можна його пити при схудненні – розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічних супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Багато хто з нас кожен ранок починає з чашечки ароматної кави, щоб збадьоритися і налаштуватися на робочий день. Знаю, що для вас це дуже актуальна тема, тому сьогодні розберемо, чим корисна і шкідлива кава,

– зазначила Кален.

5 аргументів на користь кави

1. Підвищує працездатність

Як відомо, до складу кави входить кофеїн, який використовується як натуральний стимулятор роботи мозку. Він покращує пам'ять і увагу, а також знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

2. Допомагає засвоєнню їжі

Кава містить таніни – дубильні речовини, які сприяють перетравленню їжі. Важливо: якщо у вас є гастрит, виразка шлунка або інші подібні захворювання, від кави слід відмовитися.

Кава сприяє засвоєнню їжі / Фото Pixabay

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3. Позбавляє від головного болю

Кава допомагає вгамувати головний біль. Однак слід звернути увагу, що при підвищеному артеріальному тиску від вживання напою краще утриматися.

4. Підіймає настрій

При регулярному вживанні кави підіймає настрій і допомагає вийти з емоційного спаду.

Кава підіймає настрій​ / Фото Pixabay

5. Знімає набряки

До складу кави входить теофілін – речовина, яка прискорює кровообіг. Внаслідок цього зайва рідина швидше виходить з організму,

– резюмувала Олена Кален.