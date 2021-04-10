Який бургер можна їсти при схудненні: смачний рецепт, який сподобається всім
Під час схуднення багато людей обмежують себе у деяких продуктах, вважаючи, що вони можуть перешкодити зниженню ваги. Однак це не зовсім вірна тактика.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Найголовніше – готувати з правильних продуктів. Як приготувати смачний бургер – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
Читайте У який час їсти вуглеводи, щоб не набирати вагу: цікаві факти
Рецепт правильного бургера
Інгредієнти на 4 порції
Для соусу:
- Грецький йогурт – 150 грамів.
- Огірок – 2 штуки.
- Перець – за смаком.
- Сіль – за смаком.
Для котлет:
- Яловичий пісний фарш – 200 грамів.
- Цибуля – 1 штука.
- Часник – 1 зубчик.
- Яєчний білок – 1 штука.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
Для бургера:
- Помідор – 2 штуки.
- Цільнозернові булочки – 4 штуки.
- Листя зеленого салату – 4 штуки.
Смачний і правильний бургер можна швидко приготувати вдома / Фото Pixabay
Цікаво Як салат заважає схуднути: нюанси та моменти, які потрібно знати
Як приготувати:
- Змішуємо фарш, білок, нарізану цибулю, часник, сіль і перець. Можна додати зелень. Подрібнюємо все блендером.
- Формуємо 4 котлети і з двох сторін обсмажуємо їх на антипригарній сковороді.
- Для соусу змішуємо грецький йогурт, дрібно нарізані огірки, сіль і перець.
- Збираємо бургер: нижню цільнозернову булочку змащуємо соусом, кладемо лист салату, котлету, помідори. Можна додати соус або шматочок сиру. Накриваємо верхньою булочкою. ⠀
Для бургера беремо цільнозернові булочки / Фото Pixabay
Булочки можете купити готові цільнозернові або зробити самостійно,
– зазначила Катерина Медушкіна.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter