Під час схуднення багато людей обмежують себе у деяких продуктах, вважаючи, що вони можуть перешкодити зниженню ваги. Однак це не зовсім вірна тактика.

Найголовніше – готувати з правильних продуктів. Як приготувати смачний бургер – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна. Читайте У який час їсти вуглеводи, щоб не набирати вагу: цікаві факти Рецепт правильного бургера На 100 грамів: 129,18 кКал. БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 4,93/3,42/19,3. Інгредієнти на 4 порції Для соусу: Грецький йогурт – 150 грамів.

Огірок – 2 штуки.

Перець – за смаком.

Сіль – за смаком. Для котлет: Яловичий пісний фарш – 200 грамів.

Цибуля – 1 штука.

Часник – 1 зубчик.

Яєчний білок – 1 штука.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком. Для бургера: Помідор – 2 штуки.

Цільнозернові булочки – 4 штуки.

Листя зеленого салату – 4 штуки. Смачний і правильний бургер можна швидко приготувати вдома​ / Фото Pixabay Цікаво Як салат заважає схуднути: нюанси та моменти, які потрібно знати Як приготувати: Змішуємо фарш, білок, нарізану цибулю, часник, сіль і перець. Можна додати зелень. Подрібнюємо все блендером.

Формуємо 4 котлети і з двох сторін обсмажуємо їх на антипригарній сковороді.

Для соусу змішуємо грецький йогурт, дрібно нарізані огірки, сіль і перець.

Збираємо бургер: нижню цільнозернову булочку змащуємо соусом, кладемо лист салату, котлету, помідори. Можна додати соус або шматочок сиру. Накриваємо верхньою булочкою. ⠀ Для бургера беремо цільнозернові булочки / Фото Pixabay Булочки можете купити готові цільнозернові або зробити самостійно,

– зазначила Катерина Медушкіна. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Здесь худеют даже нехудеющие (@katya_medushkina)