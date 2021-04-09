Багато чоловіків і дівчат, які прагнуть позбутися від зайвих кілограмів, вибирають салати. Однак худнути при цьому не виходить.

Вся річ у тому, що навіть здорові і корисні салати можуть бути підступними. Чому так відбувається і на що потрібно звертати увагу при схудненні – розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

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Краще б я їла "Олів'є" або пасту, як робить мій чоловік!" – написала моя клієнтка, коли кухар показав їй КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) салату, який вона регулярно замовляла під час обіду, вважаючи, що він саме такий, яким був заявлений в меню – "здоровий". Здоровий – не означає дієтичний,

– зазначила Коготкова.

Чому салати заважають худнути

Вона пояснила, що найчастіше люди "попадаються" у магазинах і ресторанах. Це відбувається через калорійність страв.

Дієтологиня розповіла, як дівчина замовила салат зі здорових продуктів: тунця, сиру й авокадо.

Саме на них, а ще на оліях і горіхових пастах ми "спіткаємося" найчастіше. Адже, якщо з цукром вже усі оскому відбили, то хто б міг подумати, що у 100 грамах авокадо під 200 ккал?

– додала Альона Коготкова.

Смачний і здоровий салат може бути дуже калорійним / Фото Pixabay

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Дієтологиня пояснила, що не закликає відмовлятися від корисних продуктів, однак потрібно враховувати, що деякі з них можуть заважати зниженню ваги.

Дуже часто клієнти замовляють/купують "корисні" котлети на пару, у яких (при найближчому розгляді) і борошно, і обсмажена цибуля, і масло. Я в жодному разі вас не лякаю. Якщо ви струнка й активна, то це історія не про вас. Але, якщо ви давно і наполегливо боретеся із зайвою вагою і не розумієте, чому на "корисному" вага не знижується, просто будьте пильні,

– наголосила Альона Коготкова.

Вона нагадала, що сироїдіння не допомагає знижувати вагу, а авокадо – підступний продукт, який багато хто вважає нешкідливим.