Многие мужчины и девушки, которые стремятся избавиться от лишних килограммов, выбирают салаты. Однако худеть при этом не получается.

Все дело в том, что даже здоровые и полезные салаты могут быть коварными. Почему так происходит и на что нужно обращать внимание при похудении – рассказала диетолог Алена Коготкова.

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Лучше бы я ела "Оливье" или пасту, как делает мой муж!" – написала моя клиентка, когда повар показал ей КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) салата, который она регулярно заказывала во время обеда, полагая, что он именно такой, каким был заявлен в меню – "здоровый". Здоровый – не значит диетический,

– отметила Коготкова.

Почему салаты мешают худеть

Она пояснила, что чаще всего люди "попадаются" в магазинах и ресторанах. Это происходит из-за калорийности блюд.

Диетолог рассказала, как девушка заказала салат из здоровых продуктов: тунца, сыра и авокадо.

Именно на них, а еще на маслах и ореховых пастах мы "спотыкаемся"» чаще всего. Ведь, если с сахаром уже все оскомину отбили, то кто бы мог подумать, что в 100 граммах авокадо под 200 ккал?

– добавила Алена Коготкова.

Вкусный и здоровый салат может быть очень калорийным / Фото Pixabay

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Диетолог пояснила, что не призывает отказываться от полезных продуктов, однако нужно учитывать, что некоторые из них могут мешать снижению веса.

Очень часто клиенты заказывают/покупают "полезные" котлеты на пару, в которых (при ближайшем рассмотрении) и мука, и обжаренный лук, и масло. Я ни в коем случае вас не пугаю. Если вы стройная и активная, то это история не про вас. Но, если вы давно и упорно боретесь с лишним весом и не понимаете, почему на "полезном" вес не снижается, просто будьте бдительны,

– подчеркнула Алена Коготкова.

Она напомнила, что сыроедение не помогает снижать вес, а авокадо – коварный продукт, который многие считают безобидным.