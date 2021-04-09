Как салат мешает похудеть: нюансы и моменты, которые нужно знать
Многие мужчины и девушки, которые стремятся избавиться от лишних килограммов, выбирают салаты. Однако худеть при этом не получается.
Источник:Инстаграм Алены Коготковой
Все дело в том, что даже здоровые и полезные салаты могут быть коварными. Почему так происходит и на что нужно обращать внимание при похудении – рассказала диетолог Алена Коготкова.
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Лучше бы я ела "Оливье" или пасту, как делает мой муж!" – написала моя клиентка, когда повар показал ей КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) салата, который она регулярно заказывала во время обеда, полагая, что он именно такой, каким был заявлен в меню – "здоровый". Здоровый – не значит диетический,
– отметила Коготкова.
Почему салаты мешают худеть
Она пояснила, что чаще всего люди "попадаются" в магазинах и ресторанах. Это происходит из-за калорийности блюд.
Диетолог рассказала, как девушка заказала салат из здоровых продуктов: тунца, сыра и авокадо.
Именно на них, а еще на маслах и ореховых пастах мы "спотыкаемся"» чаще всего. Ведь, если с сахаром уже все оскомину отбили, то кто бы мог подумать, что в 100 граммах авокадо под 200 ккал?
– добавила Алена Коготкова.
Вкусный и здоровый салат может быть очень калорийным / Фото Pixabay
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Диетолог пояснила, что не призывает отказываться от полезных продуктов, однако нужно учитывать, что некоторые из них могут мешать снижению веса.
Очень часто клиенты заказывают/покупают "полезные" котлеты на пару, в которых (при ближайшем рассмотрении) и мука, и обжаренный лук, и масло. Я ни в коем случае вас не пугаю. Если вы стройная и активная, то это история не про вас. Но, если вы давно и упорно боретесь с лишним весом и не понимаете, почему на "полезном" вес не снижается, просто будьте бдительны,
– подчеркнула Алена Коготкова.
Она напомнила, что сыроедение не помогает снижать вес, а авокадо – коварный продукт, который многие считают безобидным.
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