Чаще всего у тех, кто решил заняться собой, возникает вопрос, можно ли сбросить лишние килограммы с конкретной части тела. Диетолог Ева Шишова взялась разрушить этот популярный миф в похудении.

Так, как говорит Ева Шишова, каждому худеющему нужно запомнить раз и навсегда 2 важных правила.

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Мышцы могут расти на конкретном участке тела, над которым вы работаете. Если вы хотите увеличить мышцы в определенном месте, нужно делать упражнения, которые прорабатывают именно эту зону. Качаете ноги – растут ноги. Нельзя качать руки, а увеличивать мышечную массу на ногах.

А вот жир не может сжигаться на конкретном участке тела по желанию. По словам диетолога, жир не исчезает локально. Упражнения, которые прорабатывают определенные зоны тела, не влияют на количество жира именно в этом месте.

Бессмысленно качать пресс по 2 часа, чтобы живот уменьшился. Бессмысленно делать боковые наклоны, чтобы убрать бока. Бессмысленно делать разведения / сведение ног, чтобы похудеть в галифе,

– добавила Шишова.

Когда ваши мышцы "горят" во время упражнения – это не значит, что жир сейчас "плавится" именно в этом месте. Как отмечает диетолог, ошибочно также думать, что "работающей" мышцы проще использовать жир, который есть над ней.

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Сжигание жира происходит по совершенно иным принципам и законам. И руководят этим процессом вовсе не упражнения, а центральная нервная система, мозг и гормоны,

– подытожила Ева Шишова.