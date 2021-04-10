Считается, что во время похудения фрукты нужно есть осторожно. Это связано с тем, что в них содержится значительное количество сахара.

Однако это не повод отказываться от них вовсе. Как правильно есть фрукты при похудении – рассказала диетолог Алена Коготкова.

Читайте Как салат мешает похудеть: нюансы и моменты, которые нужно знать

Фрукты и ягоды подходят для снижения веса. Они имеют низкую калорийность (исключения: банан, виноград, авокадо), содержат пищевые волокна и витамины. В арбузе – всего 30 ккал, в малине – 50 ккал. Даже если вы употребите 1 килограмм арбуза – это всего 300 ккал. Как в 5 маленьких "Рафаэлло". Но у фруктов есть одна неприятная черта, которую отмечают мои клиенты – вроде бы планировала дольку арбуза, всего чашку черешни, но намерение закончилось тем, что наелась до боли, до рези. И ушла во фруктовый загул,

– отметила Коготкова.

Как есть фрукты при похудении

Не следует употреблять фрукты натощак или на перекус. Диетолог пояснила, что если у человека есть лишний вес, фруктовые кислоты, раздражая кишечник, повышают аппетит. Не ешьте сразу много фруктов. Разбейте килограмм арбуза на все приемы пищи и ешьте порцию на десерт. Лучше несколько раз по чуть-чуть, чем сразу килограмм.

Фрукты – не помеха снижению веса / Фото Pixabay

Полезно В какое время есть углеводы, чтобы не набирать вес: интересные факты

Откажитесь от фруктов перед сном.

Если у вас лишний вес, замедлен метаболизм, склонность к отекам и задержке жидкости – избегайте даже натурального сахара в вечернее время,

– пояснила Алена Коготкова.

Не покупайте много. Чем больше фруктов вы купите – тем больше съедите. Покупайте небольшую порцию. Ягоды, по словам диетолога, являются лучшим подсластителем. Добавляйте их в выпечку, десерты и даже мороженое.

Фрукты содержат много витаминов / Фото Pixabay