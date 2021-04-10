Фрукти та ягоди при зниженні ваги: як їх правильно вживати
Вважається, що під час схуднення фрукти потрібно їсти обережно. Це пов'язано з тим, що у них міститься значна кількість цукру.
Джерело:Інстаграм Альони Коготкової
Однак це не привід відмовлятися від них зовсім. Як правильно їсти фрукти при схудненні – розповіла дієтологиня Альона Коготкова.
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Фрукти і ягоди підходять для зниження ваги. Вони мають низьку калорійність (винятки: банан, виноград, авокадо), містять харчові волокна і вітаміни. У кавуні – лише 30 ккал, в малині – 50 ккал. Навіть якщо ви з'їсте 1 кілограм кавуна – це лише 300 ккал. Як у 5 маленьких "Рафаелло". Але у фруктів є одна неприємна риса, яку відзначають мої клієнти – начебто планувала часточку кавуна, лише чашку черешні, але намір закінчився тим, що наїлася до болю, до різі. І пішла у фруктовий загул,
– зазначила Коготкова.
Як їсти фрукти при схудненні
- Не слід вживати фрукти натщесерце або на перекус. Дієтологиня пояснила, що якщо у людини є зайва вага, фруктові кислоти, подразнюючи кишечник, підвищують апетит.
- Не їжте відразу багато фруктів. Розбийте кілограм кавуна на всі прийоми їжі та вживайте порцію на десерт. Краще кілька разів потроху, ніж відразу кілограм.
Фрукти – не перешкода зниження ваги / Фото Pixabay
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- Відмовтеся від фруктів перед сном.
Якщо у вас зайва вага, уповільнений метаболізм, схильність до набряків і затримки рідини – уникайте навіть натурального цукру у вечірній час,
– пояснила Альона Коготкова.
- Не купуйте багато. Чим більше фруктів ви купите – тим більше з'їсте. Купуйте невелику порцію.
- Ягоди, за словами дієтологині, є найкращим підсолоджувачем. Додавайте їх у випічку, десерти та навіть морозиво.
Фрукти містять багато вітамінів / Фото Pixabay
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