Як їсти рис, щоб худнути: Фус назвала 2 головних правила
У людей, які прагнуть позбутися від зайвих кілограмів, виникає питання, чи можна їм їсти рис. Ця крупа має свої особливості.
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Для того щоб рис не нашкодив фігурі та навіть допоміг схуднути, потрібно правильно його готувати й дотримуватися 2 простих правил. Детальніше про них розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Мене часто запитують, чи можна їсти рис при схудненні? Моя відповідь: "Можна!" Але прошу врахувати деякі нюанси. Ми повинні знати, що від швидкості, з якою засвоюються з продукту вуглеводи, залежить його глікемічний індекс (ГІ). Чим швидше продукт розщеплюється до глюкози, тим вищий глікемічний індекс,
– зазначила Фус.
Від чого залежить користь рису
- Дієтологиня пояснила, що повільні вуглеводи у продуктах з низьким ГІ дозволяють зберегти ситість на тривалий час і не провокують переїдання.
- Крім того, важливо враховувати спосіб приготування і поєднання продуктів – від цього залежить швидкість засвоєння вуглеводів. ⠀
Рис потрібно правильно готувати / Фото Pixabay
Трохи недоварений рис – це постачальник повільних вуглеводів, а сильно розварений засвоюється майже так швидко, як цукор. Чому так відбувається? Чим довше ми варимо рис, тим сильніше він розварюється, тим більше довгих вуглеводневих ланцюжків розпадається на короткі ланцюги. В результаті у каші залишаються швидкі вуглеводи, які за короткий час розщеплюються до глюкози. Рівень цукру в крові різко підіймається, потім швидко опускається, і ми знову відчуваємо голод,
– уточнила Світлана Фус.
- На швидкість засвоєння також впливає поєднання з іншими продуктами. Дієтологиня розповіла, що клітковина, пектин, білки уповільнюють всмоктування вуглеводів.
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Рис рекомендується їсти з овочами, рибою, м'ясом / Фото Pixabay
Як їсти рис, щоб худнути: 2 правила
- Рис потрібно варити до стану al dente (твердий, але не сильно), щоб він залишався розсипчастим, але при цьому зберіг смак.
- Рис слід їсти з м'ясом, рибою та іншими продуктами, що багаті на білок. Велика кількість овочів стане перевагою.
Звичайний білий рис – калорійний і має високий глікемічний індекс – 70 одиниць. Корисніший – нешліфований басматі, глікемічний індекс якого середній і дорівнює 50 одиницям. Калорійність 100 грамів відвареного рису становить 120 – 140 ккал,
– резюмувала Світлана Фус.
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