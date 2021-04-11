Как есть рис, чтобы худеть: Фус назвала 2 главных правила
Люди, которые стремятся избавиться от лишних килограммов, задаются вопросом, можно ли им есть рис. Эта крупа имеет свои особенности.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Для того чтобы рис не навредил фигуре и даже помог похудеть, нужно правильно его готовить и соблюдать 2 простых правила. Подробнее о них рассказала диетолог Светлана Фус.
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Меня часто спрашивают, можно ли кушать рис при похудении? Мой ответ: "Можно!" Но прошу учесть некоторые нюансы. Мы должны знать, что от скорости, с которой усваиваются из продукта углеводы, зависит его гликемический индекс (ГИ). Чем быстрее продукт расщепляется до глюкозы, тем выше гликемический индекс,
– отметила Фус.
От чего зависит польза риса
- Диетолог пояснила, что медленные углеводы в продуктах с низким ГИ позволяют сохранить сытость на длительное время и не провоцируют переедание.
- Кроме того, важно учитывать способ приготовления, и сочетания продуктов – от этого зависит скорость усвоения углеводов.⠀
Рис нужно правильно готовить / Фото Pixabay
Немного недоваренный рис – это поставщик медленных углеводов, а сильно разваренный усваивается почти так же быстро, как сахар. Почему так происходит? Чем дольше мы варим рис, тем сильнее он разваривается, тем более длинных углеводородных цепочек распадается на короткие цепи. В результате в каше остаются быстрые углеводы, которые за короткое время расщепляются до глюкозы. Уровень сахара в крови резко поднимается, потом быстро опускается, и мы снова чувствуем голод,
– уточнила Светлана Фус.
- На скорость усвоения также влияет сочетание с другими продуктами. Диетолог рассказала, что клетчатка, пектин, белки замедляют всасывание углеводов.⠀
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Рис рекомендуется есть с овощами, рыбой, мясом / Фото Pixabay
Как есть рис, чтобы худеть: 2 правила
- Рис нужно варить до состояния al dente (твердый, но не сильно), чтобы он оставался рассыпчатым, но при этом сохранил вкус.
- Рис следует есть с мясом, рыбой и другими продуктами, богатыми белком. Большое количество овощей станет преимуществом.
Обычный белый рис калорийный и имеет более высокий гликемический индекс – 70 единиц. Полезнее – нешлифованный басмати, гликемический индекс которого средний и равен 50 единицам. Калорийность 100 граммов отварного риса составляет 120 – 140 ккал,
– резюмировала Светлана Фус.
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