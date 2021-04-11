Люди, которые стремятся избавиться от лишних килограммов, задаются вопросом, можно ли им есть рис. Эта крупа имеет свои особенности.

Для того чтобы рис не навредил фигуре и даже помог похудеть, нужно правильно его готовить и соблюдать 2 простых правила. Подробнее о них рассказала диетолог Светлана Фус.

Интересно Какой бургер можно есть при похудении: вкусный рецепт, который понравится всем

Меня часто спрашивают, можно ли кушать рис при похудении? Мой ответ: "Можно!" Но прошу учесть некоторые нюансы.⁣⁣ Мы должны знать, что от скорости, с которой усваиваются из продукта углеводы, зависит его гликемический индекс (ГИ). Чем быстрее продукт расщепляется до глюкозы, тем выше гликемический индекс,

– отметила Фус.

От чего зависит польза риса

Диетолог пояснила, что медленные углеводы в продуктах с низким ГИ позволяют сохранить сытость на длительное время и не провоцируют переедание.

Кроме того, важно учитывать способ приготовления, и сочетания продуктов – от этого зависит скорость усвоения углеводов.⁣⁣⠀

Рис нужно правильно готовить / Фото Pixabay

Немного недоваренный рис – это поставщик медленных углеводов, а сильно разваренный усваивается почти так же быстро, как сахар.⁣⁣ Почему так происходит? Чем дольше мы варим рис, тем сильнее он разваривается, тем более длинных углеводородных цепочек распадается на короткие цепи. В результате в каше остаются быстрые углеводы, которые за короткое время расщепляются до глюкозы. Уровень сахара в крови резко поднимается, потом быстро опускается, и мы снова чувствуем голод,

– уточнила Светлана Фус.

На скорость усвоения также влияет сочетание с другими продуктами. Диетолог рассказала, что клетчатка, пектин, белки замедляют всасывание углеводов.⁣⁣⠀

Полезно Фрукты и ягоды при снижении веса: как их правильно употреблять

Рис рекомендуется есть с овощами, рыбой, мясом / Фото Pixabay

Как есть рис, чтобы худеть: 2 правила

Рис нужно варить до состояния al dente (твердый, но не сильно), чтобы он оставался рассыпчатым, но при этом сохранил вкус. Рис следует есть с мясом, рыбой и другими продуктами, богатыми белком. Большое количество овощей станет преимуществом.

Обычный белый рис калорийный и имеет более высокий гликемический индекс – 70 единиц.⁣⁣ Полезнее – нешлифованный басмати, гликемический индекс которого средний и равен 50 единицам. Калорийность 100 граммов отварного риса составляет 120 – 140 ккал,

– резюмировала Светлана Фус.