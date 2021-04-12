У каждой хозяйки постоянно возникает вопрос: что приготовить, чтобы было и полезно, и вкусно? При этом хочется потратить на кухне минимум времени.

Такие рецепты существуют. Три их них назвала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Ужин – это один из важнейших приемов пищи, который пропускать не стоит. И никаких оправданий про нехватку времени! А то делаем на ужин очередной бутерброд с колбасой или пьем чай с вкусняшками, удивляясь потом цифрам на весах. Моя тройка полезных блюд, которые отлично подойдут в качестве ужина, а самое главное – занимают минимум времени!

– отметила Медушкина.

Три варианта вкусного и полезного ужина

1. Творожно-овощной салат

КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы): 205/19/8/14.

Нам понадобятся:

помидор;

зеленый сладкий перец;

зеленый лук;

рассыпчатый/зерненый творог (жирность до 5%);

сметана (10-15% или можно заменить греческим йогуртом до 6% жирности).

Нарезаем овощи, добавляем соль и специи по вкусу. Заправляем блюдо греческим йогуртом или сметаной.

Вкусный салат станет отличным ужином / Фото 1000.menu

2. Салат с редисом и творогом

КБЖУ: 235/25/10/10.

Ингредиенты:

огурец;

редис;

зеленый лук;

рассыпчатый/зерненый творог (жирность до 5%);

сметана (10-15%).

Нарезаем все овощи, добавляем соль, специи и заправляем сметаной.

Легкий салат можно приготовить всего за несколько минут / Фото 1-dream

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3. Пышный омлет

КБЖУ: 248/22/13/9.

Нам понадобятся:

яйцо;

белок;

мягкий творог (жирность 5%).

Минимум ингредиентов – максимум пользы. Этот как раз тот момент, когда типичное утреннее блюдо станет прекрасным ужином. Взбиваем яйцо, белок и творог, не забываем про специи по вкусу, выкладываем получившуюся смесь на сковороду и жарим без масла под крышкой 4-5 минут,

– уточнила Екатерина Медушкина.

По ее словам, в качестве гарнира подойдет овощной салат.

Вкусный омлет подойдет как для завтрака, так и для ужина / Фото Pixabay