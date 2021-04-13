Каждая девушка и женщина хочет как можно дольше сохранять свою молодость и отлично выглядеть в любом возрасте. Для этого важно соблюдать несколько правил.

Они касаются как питания, так и образа жизни. Какие привычки губят молодость и красоту – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

Интересно ТОП-3 полезных ужина, которые готовятся за 5 минут

Какие привычки убивают красоту и молодость

1. Чай и кофе вместо воды

По словам Кален, чай и кофе перегружают работу мочевыделительной системы. Простыми словами – выкачивают воду из организма, что приводит к обезвоживанию. Это негативно влияет на кожу.

2. Пить чай вприкуску или есть десерт после основного приема пищи

Сахар является одной из популярных причин набора веса и преждевременного старения. Особенно сладкое вредно после еды, ведь приводит к скачку глюкозы в крови и чрезмерной выработке инсулина. Это провоцирует набор веса и перегружает работу внутренних органов.

Сладости могут провоцировать старение / Фото Pixabay

3. Недостаток сна

Если человек мало спит, организм не успевает восстановить силы и обновить ресурсы. Таким образом он быстрее изнашивается.

Полезно Правило тарелки: что это такое и как оно помогает худеть

4. Автоматизация

Пользование лифтом, транспортом, сидячая работа крадут у нас физическую активность. Нехватка активности приводит к тому, что мы начинаем меньше пользоваться легкими, тело получает меньше воздуха. Это тоже мешает обмену веществ и сокращает жизнь,

– пояснила Елена Кален.

Она напомнила, что физическая активность насыщает тело кислородом и улучшает кровообращение.

5. Алкоголь, курение, кальян

Токсические вещества, которые выделяются при курении, способствуют преждевременному старению кожи. В то же время спиртные напитки ведут к обезвоживанию.

Эти привычки крадут нашу красоту и молодость. Чтобы избавиться от них, стоит поразмышлять, что хорошего мы получаем от этих привычек, и с помощью чего мы могли бы получить то же самое, но с пользой для себя?

– резюмировала Кален.