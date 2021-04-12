Миллионы людей в мире мечтают избавиться от избыточного веса. Всем известно, что для этого в первую очередь необходимо наладить питание.

В этом поможет правило тарелки. Что это такое и как способствует похудению – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Что из себя представляет правило тарелки

Это самый простой способ контролировать поступление полезных веществ и энергии для организма без подсчета съеденных белков, жиров и углеводов. Хочу отметить, что эти правила не нужно применять к перекусам,

– отметила Боржемская.

Как составить правильную тарелку

Возьмите тарелку диаметром около 25 сантиметров и мысленно разделите ее пополам. Потом одну из половин нужно разделить еще пополам. Таким образом у вас получится 3 части.

По словам фитнес-тренера, половину тарелки должны составлять разнообразные овощи: капуста пекинская, белокочанная, цветная, брюссельская, брокколи, огурцы, кабачки и цукини, баклажаны и грибы и пр. Также добавьте листовую зелень. Овощи можно варить, тушить, запекать, готовить на гриле или на пару.

должны составлять разнообразные овощи: капуста пекинская, белокочанная, цветная, брюссельская, брокколи, огурцы, кабачки и цукини, баклажаны и грибы и пр. Также добавьте листовую зелень. Овощи можно варить, тушить, запекать, готовить на гриле или на пару. Четверть тарелки будет занимать гарнир, состоящий из сложных углеводов: гречка, киноа, ячневая, рис нешлифованный, перловая, пшенная, овсяная (крупа). Марина Боржемская подчеркнула, что кашу не нужно разваривать, а перед приготовлением необходимо замочить на 3 – 4 часа.

В качестве гарнира может быть также картофель в мундире или запеченный в кожуре, макароны твердых сортов. Не бойтесь пару раз в неделю добавлять на обед бобовые: фасоль, нут, чечевицу и прочие,

– добавила фитнес-тренер.

Правильное составление тарелки поможет похудеть / Фото seura

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Вторую четверть тарелки должны занимать белки: индейка, курица, перепела, телятина (1 – 2 раза в неделю), кролик, печень, нежирные и умеренно-жирные сорта рыбы (жирные сорта – 1 – 2 раза в неделю), морепродукты (креветки, осьминоги, кальмары, мидии), яйца, творог, соевые продукты (тофу). Продукты можно варить, тушить, запекать или готовить на гриле.

Каждые 1 – 2 дня вы должны чередовать между собой виды каш, белков, овощей и зелени, а также фрукты, ягоды и сыры. Эти простые рекомендации помогут увидеть на весах долгожданную цифру и оздоровить весь организм,

– резюмировала Марина Боржемская.