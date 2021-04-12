Як схуднути під час карантину: простий план від чемпіонки світу
Карантинні обмеження через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 змусили багатьох людей залишатися вдома. Це призвело не тільки до зменшення фізичної активності, а й до зростання кількості їжі, яка споживається.
Джерело:Інстаграм Оксани Оробець
Однак карантин може стати ідеальним часом для того, щоб привести себе в форму. Як схуднути – розповіла абсолютна чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець.
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Від чого залежить зовнішній вигляд, форма, вага тіла? Здогадатися нескладно: харчування, рух, сон. Зі сном, думаю, проблем на час карантину особливо ні у кого не виникало. Швидше навіть навпаки – його стало занадто багато. З харчуванням проблем теж не було. І у багатьох так само виникли проблеми, що і зі сном – їжі стало дуже багато. А якщо карантин став стресом, то їжа (а для деяких і алкоголь) могли стати, тим рятівним кругом і втіхою, яку необхідно було отримати в період стресу,
– зазначила Оробець.
Вона додала, що під час карантину достатньо часу і для того, щоб схуднути.
Як привести себе в форму під час карантину
- Перерви між їжею повинні бути не менше, ніж 3 години.
- Щодня випивайте 30 мілілітрів води на 1 кілограм ваги.
- Відмовтеся від цукру.
- Замініть хлібобулочні вироби на бездріжджовий хліб або хлібці.
- Додайте в раціон не менше 350 грамів овочів.
- Замініть трансжири корисними жирами.
- Приберіть з раціону коров'яче молоко.
- Випивайте щодня не більше 2 – 3 чашок кави.
- Відмовтеся від алкоголю.
- Перерва між вечерею і сніданком має становити не менше 10 годин.
- Виключіть замовну їжу (піцу, роли, китайську кухню та ін.).
- Додайте рухів – відмовтеся від ліфта на користь сходів.
- Виберіть будь-яких три вправи та виконуйте їх 10 хвилин у будь-якому порядку.
- Щодня гуляйте на свіжому повітрі.
- Почніть приймати контрастний душ.
Питний режим допоможе швидше прийти у форму / Фото Pixabay
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Спробуйте виконати парочку вправ на вакуум – 3 – 5 хвилин щоранку – відмінний масаж для внутрішніх органів і опрацювання "животика", який почав з'являтися за час карантину,
– порекомендувала Оксана Оробець.
Всього кілька хвилин щодня і живіт стане плоским / Фото sport
Крім того, вона закликала стежити за часом сну. За її словами, людина має лягати спати тієї доби, в яку прокидається. Чемпіонка підкреслила, що вибравши для себе кілька пунктів, з карантину можна вийти у прекрасній формі.
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