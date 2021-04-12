Как похудеть во время карантина: простой план от чемпионки мира
Карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 вынудили многих людей оставаться дома. Это привело не только к уменьшению физической активности, но и к росту количества потребляемой еды.
Источник:Инстаграм Оксаны Оробец
Однако карантин может стать идеальным временем для того, чтобы привести себя в форму. Как похудеть – рассказала абсолютная чемпионка мира по фитнесу Оксана Оробец.
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От чего зависит внешний вид, форма, вес тела? Догадаться несложно: питание, движение, сон. Со сном, думаю, проблем на время карантина особо ни у кого не возникало. Скорее даже наоборот – его стало слишком много. С питанием проблем тоже не было. И у многих так же возникли проблемы, что и со сном – еды стало очень много. А если карантин стал стрессом, то еда (а для некоторых и алкоголь) могли стать, тем спасательным кругом и утешением, которое необходимо было получить в период стресса,
– отметила Оробец.
Она добавила, что во время карантина достаточно времени и для того, чтобы похудеть.
Как привести себя в форму во время карантина
- Перерывы между пищей должны быть не менее 3-х часов.
- Ежедневно выпивайте 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса.
- Откажитесь от сахара.
- Замените хлебобулочные изделия на бездрожжевой хлеб или хлебцы.
- Добавьте в рацион не менее 350 граммов овощей.
- Замените трансжиры полезными жирами.
- Уберите из рациона коровье молоко.
- Выпивайте в день не более 2 – 3 чашек кофе.
- Откажитесь от алкоголя.
- Перерыв между ужином и завтраком должен составлять не менее 10 часов.
- Исключите заказную еду (пиццу, роллы, китайскую кухню и пр.).
- Добавьте движения – откажитесь от лифта в пользу лестницы.
- Выберите любых три упражнения и выполняйте их 10 минут в любом порядке.
- Ежедневно гуляйте на свежем воздухе.
- Начните принимать контрастный душ.
Питьевой режим поможет скорее прийти в форму / Фото Pixabay
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Попробуйте выполнить парочку упражнений на вакуум – 3 – 5 минут каждое утро – отличный массаж для внутренних органов и проработка "животика", который начал появляться за время карантина,
– порекомендовала Оксана Оробец.
Всего несколько минут ежедневно и живот станет плоским / Фото sport
Кроме того, она призвала следить за временем сна. По ее словам, человек должен ложиться спать в те сутки, в которые просыпается. Чемпионка подчеркнула, что выбрав для себя несколько пунктов, из карантина можно выйти в прекрасной форме.
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