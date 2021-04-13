Щодня ми замислюємося над тим, що можна приготувати на перекус. Проміжний прийом їжі повинен бути не дуже калорійним, але корисним.

При цьому хочеться, щоб перекус був ще й смачним і не забирав багато часу на приготування. 15 ідей відмінного перекусу назвала дієтологиня Альбіна Коміссарова.

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Словосполучення "здоровий перекус" багатьох бентежить, ну що купувати у супермаркеті, крім фруктів?

– зазначила Коміссарова.

15 варіантів смачного і корисного перекусу

Банан, шматочок сиру 25-30 грамів і помідори Черрі. Нежирний йогурт, апельсин, чайна ложка гарбузового насіння і морквяні палички. Тост з житнього борошна, сир, 30 грамів несолоних горіхів. Піта з: авокадо, слабосоленою рибою, сиром, оливками, салатом, огірком, омлетом, куркою/м'ясом. Жменя сухофруктів.

Сухофрукти – дуже калорійний перекус, тому важливо стежити за порцією / Фото Pixabay

Звичайний попкорн (без добавок) - його можна приготувати самостійно вдома. Відварене яйце, жменя квасолі у томаті. Яблучні дольки з ложкою несолодкого горіхового масла.

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Нежирний йогурт з жменькою мюслі/граноли. Нарізані овочі і ложка сиру. Домашній фруктово-горіховий батончик (може бути купований з гарним складом, наприклад, raw). Кілька сирників або сирна запіканка.

Смачні сирники стануть відмінним перекусом / Фото Pixabay

Кілька скибочок сиру і цільнозернові крекери. Смузі з овочів і фруктів без додавання сиропів.

Смузі – корисний і смачний перекус / Фото Pixabay

Кисломолочний сир з горішками, ягодами, фруктами.

Перекуси можуть бути більш ситні або легші, залежно від ваших цілей і харчування протягом дня,

– резюмувала Коміссарова.