Можна готувати в піст: 2 корисних рецепти від нутриціологині
У Великий піст кількість продуктів, з яких можна приготувати їжу, суттєво скоротилася. Однак це не означає, що потрібно харчуватися одноманітно.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Смачні рецепти доступні навіть у піст. Двома з них поділилася фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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1. Оладки з кабачка і яблука
На 100 грамів: 101.78 кілокалорій
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 1,86/0,4/21,86.
Інгредієнти:
- Кабачок – 200 грамів.
- Зелене яблуко – 1 штука.
- Борошно рисове – 5 столових ложок.
- Сода – пів чайної ложки.
- Сіль – за смаком.
- Гаряча вода.
Як готувати:
- Кабачок натираємо на дрібній тертці, яблуко нарізаємо тоненькими скибочками.
- Борошно розводимо невеликою кількістю теплої води.
- В половині склянки гарячої води розводимо соду і додаємо в борошно – потрібно отримати рідку консистенцію.
- У тісто додаємо кабачок і яблуко, перемішуємо і солимо.
- Нагріваємо сковорідку, змащуємо маслом.
- Випікаємо оладки по 1,5 хвилини з кожного боку.
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Смачні оладки можна їсти в піст / Фото 1000.menu
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2. Зрази з грибами
На 100 грамів: 118 кілокалорій
БЖВ: 6/3/18.
Інгредієнти:
- Картопля – 870 грамів.
- Гриби – 500 грамів.
- Цибуля ріпчаста – 240 грамів
- Борошно цільнозернове – 120 грамів.
- Рослинна олія – 30 грамів.
- Сіль і перець – за смаком.
Готуємо:
- Подрібнюємо гриби та цибулю.
- Обсмажуємо цибулю на сковороді, змащеній олією, до золотистого кольору. Додаємо гриби, солимо, перчимо і тушкуємо до випаровування води.
- Картоплю чистимо, нарізаємо і відварюємо. Добре розминаємо в теплому вигляді, додаємо сіль.
- Додаємо до картоплі борошно. Тісто має бути крутим, але пластичним. Вимішуємо.
Змоченими водою руками відщипнути 1,5 – 2 столових ложки тіста та сформувати млинець товщиною 1 сантиметр. Викласти 1,5 – 2 чайних ложки начинки, зробити пиріжок. Злегка обваляти зрази в борошні та обсмажити на краплі олії на сковорідці по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки,
– пояснила Катерина Медушкіна.
Подаємо зрази з маложирною сметаною.
Смачні зрази стануть відмінною стравою у піст і не тільки / Фото youtube
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