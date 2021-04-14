У Великий піст кількість продуктів, з яких можна приготувати їжу, суттєво скоротилася. Однак це не означає, що потрібно харчуватися одноманітно.

Смачні рецепти доступні навіть у піст. Двома з них поділилася фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

Читайте ТОП-3 корисних вечері, які готуються за 5 хвилин

1. Оладки з кабачка і яблука

На 100 грамів: 101.78 кілокалорій

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 1,86/0,4/21,86.

Інгредієнти:

Кабачок – 200 грамів.

Зелене яблуко – 1 штука.

Борошно рисове – 5 столових ложок.

Сода – пів чайної ложки.

Сіль – за смаком.

Гаряча вода.

Як готувати:

Кабачок натираємо на дрібній тертці, яблуко нарізаємо тоненькими скибочками.

Борошно розводимо невеликою кількістю теплої води.

В половині склянки гарячої води розводимо соду і додаємо в борошно – потрібно отримати рідку консистенцію.

У тісто додаємо кабачок і яблуко, перемішуємо і солимо.

Нагріваємо сковорідку, змащуємо маслом.

Випікаємо оладки по 1,5 хвилини з кожного боку.

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Смачні оладки можна їсти в піст / Фото 1000.menu

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2. Зрази з грибами

На 100 грамів: 118 кілокалорій

БЖВ: 6/3/18.

Інгредієнти:

Картопля – 870 грамів.

Гриби – 500 грамів.

Цибуля ріпчаста – 240 грамів

Борошно цільнозернове – 120 грамів.

Рослинна олія – 30 грамів.

Сіль і перець – за смаком.

Готуємо:

Подрібнюємо гриби та цибулю.

Обсмажуємо цибулю на сковороді, змащеній олією, до золотистого кольору. Додаємо гриби, солимо, перчимо і тушкуємо до випаровування води.

Картоплю чистимо, нарізаємо і відварюємо. Добре розминаємо в теплому вигляді, додаємо сіль.

Додаємо до картоплі борошно. Тісто має бути крутим, але пластичним. Вимішуємо.

Змоченими водою руками відщипнути 1,5 – 2 столових ложки тіста та сформувати млинець товщиною 1 сантиметр. Викласти 1,5 – 2 чайних ложки начинки, зробити пиріжок. Злегка обваляти зрази в борошні та обсмажити на краплі олії на сковорідці по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки,

– пояснила Катерина Медушкіна.

Подаємо зрази з маложирною сметаною.

Смачні зрази стануть відмінною стравою у піст і не тільки / Фото youtube